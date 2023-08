Tennis : Arthur Fils en patron, objectif tête de série à l'US Open

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Quatrième levée du Grand Chelem, l'édition 2023 de l'US Open tient toutes ses promesses. Comme d'habitude, c'est le tournoi qui semble le plus ouvert et cette année tous les scénarios sont possibles. Il reste une semaine pour obtenir le meilleur classement et être tête de série, c'est la mission d'Arthur Fils à Cincinnati, qui est sorti des qualifications avec une facilité déconcertante.

C'est la course à chaque fois qu'un tournoi du Grand Chelem se présente dans le calendrier. Pour les meilleurs, c'est à ceux qui seront dans le top 4 pour avoir la meilleure position possible dans le tableau. Pour d'autres, c'est déjà rentrer parmi les têtes de série. A l'heure actuelle, la France est en position d'avoir un joueur tête de série, en la personne d'Adrian Mannarino. Mais d'autres pourraient s'ajouter à la liste, à commencer par Arthur Fils.

Arthur Fils dans une autre dimension ?

Cette saison est celle de l'explosion au plus haut niveau pour Arthur Fils. 46ème mondial au moment d'aborder le Masters 1000 de Cincinnati, son meilleur classement, le Français enchaîne les grosses performances. Pas dans le cut pour entrer dans le grand tableau au Canada, il a choisi les qualifications de Cincinnati pour se lancer sur la tournée américaine. Et avec quelle réussite ! Il a passé l'épreuve très facilement en se débarrassant de Holt et de Zhang comme s'il avait fait ça toute sa vie.

Duel fratricide

Pour Adrian Mannarino, qui a franchi le premier tour en battant Richard Gasquet, l'affaire est dans le sac. Au classement virtuel, le Français est 30ème mondial, juste devant Ugo Humbert 33ème. Mais le tirage au sort n'a pas été clément avec les Français puisqu'un autre duel fratricide aura lieu entre ce dernier et Arthur Fils, tous les deux en quête d'un statut de tête de série à l'US Open. Humbert sort d'une belle semaine au Canada, où il aurait pu faire tomber Taylor Fritz avec un peu plus de réussite. Quoi qu'il en soit, le vainqueur se rapprocherait forcément de leur objectif, au détriment de l'autre.

Duel face à Alcaraz ?

Le vainqueur de ce match entre Français devrait défier Tommy Paul au second tour, en grande forme puisqu'il vient d'atteindre les demi-finales à Toronto en battant un certain Carlos Alcaraz, l'adversaire supposé au troisième tour. Pour Arthur Fils notamment, ce serait une formidable occasion de se mesurer à ce qui se fait de mieux sur le circuit, lui qui aurait dû l'affronter au Queen's avant son forfait.