Tennis : Ce crack français détrône Alcaraz !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Engagé à l'ATP 500 de Hambourg la semaine dernière, Arthur Fils a créé une petite sensation en atteignant les demi-finales après une victoire sur Casper Ruud. Au côté de son copain Luca Van Assche, le jeune Français a fait un beau parcours, lui permettant d'intégrer le top 50 dès ce lundi, à la 47ème place. Numéro 3 tricolore, Fils devient ainsi le plus jeune joueur du top 50, devant un certain Carlos Alcaraz.

Ce lundi, le top 50 du circuit ATP accueille un nouveau membre : Arthur Fils. Le Français, qui a déjà gagné son premier titre à Lyon sur terre battue juste avant Roland-Garros, continue sa progression vers les sommets. Désormais, il va se tourner vers le dur américain, lui qui pourrait réussir à décrocher un statut de tête de série s'il continue sur cette voie.

Déjà dans le top 50

251ème mondial au tout début de l'année, Arthur Fils progresse à grands pas. Le Français était déjà le joueur le plus jeune dans le top 100 depuis qu'il y est entré il y a deux mois, juste devant son grand pote Luca Van Assche, et le voilà qui franchit une autre grande étape. Grâce à son parcours à Hambourg, il a gagné près de 25 places pour se positionner au 47ème rang. C'est malheureusement un peu tard pour figurer dans les grands tableaux de Toronto et Cincinnati mais il disputera a priori les qualifications du deuxième Masters 1000 de l'été.

Première victoire référence

C'est un match qui a fait beaucoup de bruit vendredi. Après la défaite de Luca Van Assche face à Alexander Zverev, Arthur Fils affrontait Casper Ruud, numéro 4 mondial et double finaliste à Roland-Garros. Pas impressionné, le Français a décroché sa première victoire face au top 10 avec la manière. Auteur de 35 coups gagnants pour une victoire 6/0 6/4, il a totalement asphyxié le Norvégien avec son coup droit dévastateur, incapable de trouver la solution. On ne peut pas vraiment dire qu'il n'ait pas été au rendez-vous puisqu'il a fait seulement 6 fautes directes, le Français a vraiment tout fait parfaitement pour le bloquer.

Acte de naissance du champion ?