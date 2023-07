Tennis : Alcaraz vraiment au niveau du Big 3 ? Il intrigue !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Assurément le meilleur joueur du monde en ce moment, Carlos Alcaraz ne cesse d'impressionner depuis son arrivée sur le grand circuit. Le jeune Espagnol de 20 ans s'est adjugé un nouveau titre en Grand Chelem à Wimbledon en battant Novak Djokovic en finale en 5 sets, un exploit qui ne laisse certainement pas indifférent. Très précoce mais déjà parmi les très grands, Alcaraz est considéré comme l'héritier du Big 3. Mais attention à ne pas s'enflammer...

Capable de tout faire sur un court de tennis, Carlos Alcaraz a en plus prouvé qu'il était capable de se transcender pour gagner. S'il est difficile de comparer les époques et les individualités, l'Espagnol est clairement considéré comme celui qui va dominer le tennis dans les années à venir, tant il a pris une avance considérable sur ses jeunes homologues.

Un joueur polyvalent

Au cours de leur carrière, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic ont sans cesse fait évoluer leurs jeux pour progresser, poussés par leur rivalité. A seulement 20 ans, Carlos Alcaraz donne l'impression de savoir déjà tout faire sur le court, atteignant un niveau parfois hors du commun. « Je ne pense pas que nous ayons déjà vu quelqu’un comme lui auparavant. Il ressemble à Rafa Nadal mais il a plus de vitesse. Bonne défense, coup droit incroyable et il a aussi un bon revers. L’affronter fait partie de ma motivation pour essayer de jouer encore quelques années » a récemment analysé Kei Nishikori, de retour sur le circuit cette semaine.

Un niveau supérieur

Le Big 3 est une appellation bien sûr réservée aux trois légendes de ce sport. Depuis un an, Carlos Alcaraz est souvent comparé à eux à juste titre et beaucoup s'accordent pour dire qu'il a un talent similaire. Pour autant, Patrick Mouratoglou ne veut pas s'attarder sur ce label Big 3 pour l'Espagnol. « Big 3, nous parlons de Roger, Rafa, Novak. Les gars qui ont plus de 20 Grands Chelems. Donc, étiqueter quelqu’un dans le Big 3 sur la tournée masculine, n’a aucun sens pour moi maintenant. Je n’aime pas l’idée du label Big 3 pour Alcaraz. Nous sommes à une époque différente. Il n’y a plus de Big 3 de toute façon » a déclaré l'ancien coach de Serena Williams sur ses réseaux.

Nouveau défi pour Alcaraz

Dans un mois, Carlos Alcaraz va tenter de défendre son titre acquis à l'US Open l'an dernier. A l'époque, il devenait le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire. En 2023, il tentera de devenir le premier joueur à conserver ce titre pour la première fois depuis que Roger Federer a réussi à en enchaîner 5 entre 2003 et 2008. Le Grand Chelem américain a souvent échappé au Big 3 ces dernières années et personne n'a réussi à s'imposer deux fois d'affilée depuis le Suisse. Le défi sera donc immense pour Alcaraz.