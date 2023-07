Tennis : Djokovic le choisit, il n’en croit pas ses yeux

Alexis Brunet

Novak Djokovic est l'un des plus grands joueurs de tennis de l'histoire. Le Serbe a gagné 23 titres du Grand Chelem, et il est donc un exemple pour de très nombreux jeunes joueurs. C'est le cas de Hamad Medjekovic, joueur serbe de 19 ans, qui a eu le droit de s'entraîner avec son idole. Un moment qu'il n'oubliera jamais.

Novak Djokovic a décidé de prendre une pause. Le Serbe a annoncé qu'il ne participait pas au Masters 1000 du Canada. Le Djoker souhaite se reposer en vue de l'US Open. Le natif de Belgrade compte bien l'emporter, surtout depuis sa défaite en finale de Wimbledon face à Carlos Alcaraz.

Djokovic ne réalisera pas le Grand Chelem calendaire

Lorsqu'il participera à l'US Open, Novak Djokovic aura une pression en moins sur les épaules. À cause de sa défaite en finale de Wimbledon, le Serbe n'a plus l'espoir de réaliser le Grand Chelem calendaire, c'est-à-dire, remporter tous les majeurs la même année. Le Djoker voudra tout de même remporter le tournoi américain, afin de prendre encore plus d'avance sur Rafael Nadal, et peut-être prendre sa revanche sur Alcaraz, si les deux hommes se retrouvent à nouveau en finale.

« J’ai souvent pensé que je rêvais »