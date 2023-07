Tennis : Les pépites françaises face à un incroyable rendez-vous

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La tournée américaine sur dur a à peine commencé mais la plupart des grands joueurs restent encore en Europe pour essayer de gagner des points avant le grand voyage. Cette semaine, l'ATP 500 de Hambourg a lieu et deux Français sont encore présents pour cette journée de quarts de finale : Luca Van Assche et Arthur Fils. Catégorisés comme les deux grands espoirs du tennis français en début de saison, ils confirment leurs progrès et peuvent déjà jouer pour les grands titres.

Après Wimbledon, il faut généralement attendre un peu avant de voir le début de la tournée américaine. En attendant, les derniers tournois sur terre ont lieu à l'image de Hambourg cette semaine et après Adrian Mannarino la semaine dernière, d'autres Français pourraient connaître un gros résultat avant le dur. Les deux jeunes de 19 ans joueront aujourd'hui une place en demi-finales face à deux cadors.

Duel amical à distance

Issus de la même génération et adversaires en finale de Roland-Garros chez les juniors en 2021, Arthur Fils et Luca Van Assche se connaissent par cœur. Cette amitié est très bénéfique pour leur relation avec le tennis puisqu'ils se tirent la bourre au fil des mois et dès qu'un franchit un palier, l'autre passe à l'étape supérieure. Van Assche était le premier à remporter un Challenger et rentrer dans le top 100. Quelques semaines plus tard, Arthur Fils gagnait son premier titre sur le circuit ATP.

Arthur Fils, une ambition affichée

71ème mondial cette semaine, Arthur Fils a passé deux premiers tours avec succès à Hambourg. Le jeune Français a battu deux bons joueurs de terre battue sur le même score (7/5 7/5) et s'est offert un duel face à Casper Ruud lors des quarts de finale. Il s'agira de son deuxième affrontement face à un top 10 après Holger Rune à Rome mais le défi ne lui fait pas peur. « C’est un gros tournoi, il y a beaucoup de points. Je suis content d’avoir atteint les quarts de finale, mais je regarde les demi‐finales ou la finale si je peux » a-t-il confié à l'ATP. Le rendez-vous est pris.

Luca Van Assche, la victoire référence

Vainqueur de son compatriote Alexandre Müller au premier tour, Luca Van Assche a enchaîné avec une incroyable victoire face à Alejandro Davidovich Fokina, l'Espagnol qui avait pris pour habitude de traumatiser les deux potes cette année. Vainqueur en plus de trois heures, il s'est offert le droit de défier Alexander Zverev à domicile. Si les deux Français parvenaient à remporter leur match, ils se joueraient alors en demi-finales. Quoi qu'il arrive, les deux connaîtront leur meilleur classement lundi prochain.