Tennis : Le clan Djokovic lâche une bombe sur son avenir

Pierrick Levallet

Novak Djokovic est sans aucun doute l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du tennis. À 36 ans, le Serbe continue d'être un adversaire de taille. Toutefois, Nole se rapproche de plus en plus de la fin de sa carrière et il pourrait être le prochain du Big 3 à prendre sa retraite après Roger Federer. Son père aimerait d'ailleurs qu'il raccroche d'ici quelques mois.

Tennis : Djokovic fatigué, son clan vole à sa rescousse ! https://t.co/yZ8jqBeday pic.twitter.com/Gs4OPzUwIC — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

Une retraite dans un an ? Srdjan Djokovic le souhaite

« En ce qui concerne mes souhaits pour lui, il les a déjà tous exaucés il y a sept ou huit ans. Le reste est ce bonus incroyable. Le tennis n’est qu’un segment de sa vie, pas toute sa vie, je m’attends à ce qu’il soit reconnu pour les choses qu’il fera également après la fin de sa carrière, après avoir quitté le monde du tennis, ce qui, j’espère, se produira l’année prochaine. Ce n’est pas la fin, mais dans un an et demi disons que c’est mon souhait de père » a lancé Srdjan Djokovic dans le documentaire de Sportal Novak Djokovic - Untold Stories .

«C’est physiquement et mentalement difficile»