Tennis : Un bilan record pour l'ITF, une instance épinglée

Touchée par la pandémie comme toutes les instances mondiales, l'ITF a eu du mal à se remettre de cette mauvaise période. La Fédération internationale de tennis, responsable des tournois du Grand Chelem, souhaite se développer encore un peu plus grâce à des revenus records lors de l'année 2022. Pourtant, certaines décisions ne sont pas toujours comprises...

Récemment, le président de l'ITF, David Haggerty, a donné le résultat du bilan de l'année 2022. Pour la première année sans vrai problème de Covid, la Fédération a su battre de nombreux records, tant dans les gains que dans le développement du tennis pour les jeunes. Espérons que l'année 2023 continue sur la même voie pour le tennis.

98,6 millions de dollars

Par rapport à 2021, les revenus ont augmenté de 47,6% pour culminer à 98,6 millions de dollars. C'est une formidable réussite d'autant plus que les réserves servent à « soutenir la viabilité financière et les utiliser dans des projets stratégiques et des investissements si nécessaire » souligne Haggerty. « Tout est guidé par notre stratégie ITF2024 pour une croissance durable, et je suis ravi qu'elle ait eu un tel impact. L'ITF est désormais en mesure de contribuer à près de deux fois le financement du jeu mondial qu'avant l'introduction de la stratégie à la mi-2016. Le Conseil d'administration de l'ITF continuera à prendre des décisions sur les domaines dans lesquels des investissements sont nécessaires, de la base de notre sport jusqu'à ses plus hauts niveaux » poursuit-il dans un communiqué.

Des compétitions qui posent question

« L'année 2022 a été marquée par de nombreux faits marquants, alors que nous nous remettons de la pandémie, que la Coupe Davis et la Coupe Billie Jean King enregistrent des records de participation et de prix, et que notre Initiative pour le tennis junior touche 18 % de jeunes en plus » peut-on lire dans le communiqué. L'ITF est responsable de l'organisation de la Coupe Davis et de la Billie Jean King Cup depuis des années mais avec le nouveau format, ces compétitions font débat et on ne peut pas vraiment dire que l'engouement soit le même qu'auparavant.

Des statistiques record

En 2022, 145 nations ont participé à la Coupe Davis et 110 en Billie Jean King Cup. 2761 tournois catégorisés ITF ont été organisés pour un total de 25 millions de dollars de prize money au total. L'action en faveur des enfants a aussi augmenté : plus de 250 000 enfants ont joué au tennis pour la première fois en 2022.