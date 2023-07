Tennis : Djokovic fatigué, son clan vole à sa rescousse !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand favori de l'édition 2023 de Wimbledon, Novak Djokovic a fini par tomber en finale après un énorme combat face à Carlos Alcaraz. Le jeune Espagnol, numéro 1 mondial, a réussi à barrer la route au Serbe vers un 24ème titre du Grand Chelem. A 36 ans, ce dernier voit donc un grand rempart se dresser devant lui, ce qui pourrait lui poser des problèmes pour continuer à gagner des grands titres. Mais son clan le voit encore aller jouer devant.

Il paraissait très heureux pour Carlos Alcaraz lors de la cérémonie des trophées à Wimbledon. Novak Djokovic a perdu un match en Grand Chelem pour la première fois depuis Roland-Garros 2022, ce qui fait que sa domination a été un peu écorchée. A 36 ans, le Serbe paraît encore en grande forme pour continuer à engranger les Grands Chelems mais il pourrait se casser les dents sur le jeune Espagnol.

Un seul objectif

Au fil des années, Novak Djokovic a mené sa carrière pour faire en sorte de concentrer son attention seulement sur les tournois du Grand Chelem. C'est encore plus vrai en 2023 puisqu'il n'hésite pas à faire des impasses malgré ses absences dues à son statut vaccinal. Après les efforts de Wimbledon, le Serbe a choisi de se reposer pour passer du temps en famille et il ne reprendra la compétition qu'à Cincinnati dans trois semaines, déclarant ainsi forfait pour le Masters 1000 de Toronto début août. A l'US Open, il tentera de gagner le titre dans le tournoi qui lui réussit un peu moins bien : il n'a plus gagné le titre depuis 2018.

Une rivalité incroyable

Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ont disputé un immense combat en finale de Wimbledon. Pour tout le monde, cet affrontement pourrait avoir lieu en finale des autres tournois si les deux continuent à asseoir leur domination. Malgré la déception, le clan Djokovic ne veut pas se laisser abattre et Goran Ivanisevic, son coach, a donné sa vision des choses dans un média croate. « Maintenant, c’est certain que tout le monde s’attend à une nouvelle rivalité entre Alcaraz et Novak. Bien que la différence d’âge soit grande, ils joueront encore beaucoup de finales. Nous avons une ère de tennis intéressante devant nous » a-t-il déclaré.

Alcaraz fragile physiquement ?

Dans sa carrière, Carlos Alcaraz a déjà connu plusieurs absences en raison de blessures. Le jeune Espagnol le sait : il dépense énormément d'énergie sur le terrain et parfois, son corps peut lâcher. Après sa victoire à Wimbledon, le Murcien a fait l'inverse du Serbe : il a repris la compétition quelques jours plus tard à la Hopman Cup et son grand retour sur le circuit ATP aura bien lieu à Toronto. Dans un mois, il entamera la défense de son titre acquis à l'US Open.