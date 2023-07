Tennis : Grosse annonce sur Nadal, Djokovic peut trembler

Baptiste Berkowicz

Alors que l'Espagne voit éclore sa pépite Carlos Alcaraz, Rafael Nadal est toujours en convalescence. L'Espagnol, opéré du psoas en juin dernier, doit revenir à la compétition à la fin de l'année ou au plus tard début 2024. Son compatriote Féliciano Lopez a tenu à rassurer sur le retour en forme du Champion et prévient qu'il ne reviendra pas pour faire de la figuration.

Rafael Nadal n'en a pas finit avec le tennis. Bien que le phénomène Carlos Alcaraz prenne beaucoup de place dans le paysage de la balle jaune en Espagne, le vainqueur à quatorze reprises de Roland-Garros n'a pas dit son dernier mot. Le joueur de 37 ans récupère de son opération au genou droit et entend bien revenir embêter son grand rival : Novak Djokovic.

Tennis : Nadal, Federer... L'annonce qui ne va pas plaire à Djokovic https://t.co/2KeNFX40cj pic.twitter.com/qjx7LU2ihC — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

« Il se porte bien et son rétablissement se passe bien »

Feliciano Lopez a abordé plusieurs sujets importants dans son interview accordée à Relevo . Le tout jeune retraité des courts a notamment évoqué l’ultime retour de Rafael Nadal, prévu pour fin 2023 : « Il se porte bien et son rétablissement se passe bien. Connaissant Rafa et observant sa carrière, il m’est difficile de le voir entrer sur un court de tennis sans se sentir compétitif. Si tout va bien, en 2024, nous le verrons bien jouer. À quel niveau ? C’est difficile à dire. Cela fait longtemps et après la blessure à Wimbledon 2022, il a très peu joué. Mais il a le reste de l’année pour récupérer ».

Djokovic a l'occasion de creuser l'écart à l'US Open

L'US Open se profile et Novak Djokovic entend bien conquérir un nouveau Grand Chelem. Lorsque le Serbe s'aligne sur un tournoi, il semble impensable de ne pas le mettre parmi les favoris. Néanmoins, l'ascension de Carlos Alcaraz rebat les cartes. Le prodige espagnol, tenant du titre à l'US Open, pourrait bien rendre un service à Rafael Nadal et empêcher Novak Djokovic d'aller décrocher un 24ème titre en Grand Chelem.