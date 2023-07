Tennis : Nadal prépare son retour, objectif clair !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent des courts depuis le mois de janvier à l'Open d'Australie, Rafael Nadal ne s'est toujours pas remis de sa blessure à la hanche et a déjà annoncé son forfait pour toute l'année 2023. Le Majorquin a vu son rival Novak Djokovic gagner deux nouveaux titres en Grand Chelem et il n'a pas forcément les armes pour répondre, lui qui fera de 2024 sa dernière année au niveau professionnel.

Dans sa carrière, Rafael Nadal a tout fait pour rester au meilleur niveau grâce à sa détermination légendaire. Beaucoup s'accordent pour dire que l'Espagnol est le plus grand combattant que le tennis ait connu et cette réputation ne l'a pas quitté au fil des années. Récemment, des proches du champion ont aussi confié que s'il parvient à faire un grand retour et à être en bonne forme, il pourrait continuer au-delà de 2024.

Un esprit de combativité hors du commun

C'est tout de suite ce qui a frappé dès le début de la carrière de Rafael Nadal. Cette détermination exceptionnelle, cette envie de gagner coûte que coûte ont sûrement fait sa force. « L’obstacle pour Rafa est clairement son corps, et il n’a jamais vraiment manqué de motivation. Je crois Nadal quand il dit qu’il va sur le court en réussissant à se motiver de l’intérieur sans avoir à compter sur quoi que ce soit d’extérieur. Et je pense que c’est clairement vrai si l’on en juge par le niveau de sa lutte et de ses efforts. Le truc avec Rafa qui a été tellement admiré par tout le monde et qui est très bien documenté, c’est que le gars se bat pour chaque point. Et peut‐être que c’est un peu atténué. Il s’est toujours battu avec acharnement quel que soit le scénario » a confié Gill Gross, analyste tennis.

Retour espéré au meilleur niveau

L'année prochaine, Rafael Nadal fêtera ses 38 ans. Forcément, il paraît plus que compliqué de rivaliser avec les meilleurs mondiaux, en particulier Carlos Alcaraz. Dans l'ombre, le Majorquin prépare son retour pour la saison 2024, une saison qui devrait être la dernière et où il disputera une tournée d'adieu dans ses tournois préférés. « Rafa va bien, il est en vacances, il a hâte de revenir sur le court en 2024. Espérons juste qu’Alcaraz nous permettra de gagner quelque chose à ce moment‐là » a confié avec humour Toni Nadal récemment.

Un Grand Chelem possible ?

Dépassé par Djokovic dans la course au nombre de titres en Grand Chelem, Rafael Nadal n'aura plus beaucoup d'occasions pour gagner d'autres tournois. Le Majorquin devra devenir le plus vieux vainqueur en Grand Chelem de l'ère Open s'il veut encore continuer à glaner des titres, à moins que le Serbe ne le dépasse également dans ce domaine-là.