Federer - Nadal : L'annonce retentissante sur Djokovic, ça va jaser

Baptiste Berkowicz

Alors que Novak Djokovic est devenu, en remportant Roland-Garros en juin dernier, le joueur détenant le plus de Grands Chelems de l'histoire du circuit ATP, le débat autour du plus grand joueur de tous les temps fait rage. Mis en concurrence avec Rafael Nadal et Roger Federer, le Serbe ne se détache pas des deux légendes pour la majorité. Jimmy Connors, ancien numéro 1 mondial, désigne Djokovic comme supérieur à Nadal et Federer.

Le débat autour du GOAT (Greatest off all time) est plus que jamais d'actualité. Novak Djokovic a atteint la barre des 23 titres en Grands Chelems alors que Roger Federer et Rafael Nadal, sont respectivement bloqués à 20 et 22.

« Federer et Nadal ne sont même pas les meilleurs de leur époque »

Au cours du dernier épisode de son podcast « Advantage Connors », dans lequel il analyse notamment le sacre de Carlos Alcaraz à Wimbledon, Jimmy Connors a été l’auteur d’une phrase forte et marquante au sujet de la suprématie de Novak Djokovic. Seul en tête depuis Roland‐Garros au nombre de titres du Grand Chelem remportés : « Regardez tous ceux qui disaient que Federer et Nadal étaient les plus grands de tous les temps. Ils ne sont même pas les meilleurs de leur époque » , a lâché l'ancien numéro 1 mondial. La légende américaine risque de se faire quelques ennemis.

Djokovic prêt à aller chercher un 24ème Grand Chelem

Carlos Alcaraz est parvenu à remporter son deuxième Grand Chelem en battant Novak Djokovic en finale à Wimbledon. Son premier succès en Majeur avait eu lieu à l'issue de l'US Open 2022. Alors que se profile le Grand Chelem américain fin août, l'actuel numéro 1 mondial est élevé au rang de favori. Le tenant du titre devra notamment faire face à Novak Djokovic, qui aura une envie toute particulière de prendre sa revanche suite à sa défaite à Wimbledon. Le Serbe entend bien donner du fil à retordre à Carlos Alcaraz et aller décrocher son 24ème titre en Grand Chelem.