Tennis : Caroline Garcia au défi !

Plus grande chance française, Caroline Garcia pointe toujours au 5ème rang mondial. Depuis la mi-saison 2022, la Française a réussi à revenir sur le devant de la scène en remportant de gros titres et en atteignant sa première demi-finale en Grand Chelem. Cette année, elle se retrouve donc face à une impasse : être obligée de performer après une première partie difficile.

Dans les prochains mois, Caroline Garcia va devoir se remettre à l'endroit. En difficulté depuis le début de l'année sans être catastrophique, la Française aura de gros points à défendre si elle ne veut pas sortir du top 10. Ces derniers temps, elle n'a pas vraiment réussi à mettre en place son jeu basé sur le service et la puissance de frappe.

Une année compliquée

Avec 4 titres en 2022, dont le WTA 1000 de Cincinnati et le Masters de fin d'année, Caroline Garcia était en plus la seule joueuse à avoir gagné un tournoi sur chaque surface. Capable de bien jouer partout, elle a enchaîné les belles performances pour remonter dans le top 4 au classement. Avec sa formidable fin d'année, la Française pouvait nourrir de grands espoirs pour la saison 2023. Mais elle n'a pas su concrétiser et n'a pas gagné de titre cette année. 18ème à la Race cette année, elle aura bien du mal à se qualifier pour le Masters et y défendre son titre.

La pression cet été

L'été dernier, Caroline Garcia avait renoué avec le succès dans les grands succès et dans quelques semaines, elle devra défendre son titre à Cincinnati. Elle avait ensuite enchaîné avec une demi-finale à l'US Open où on croyait même à un titre. A Wimbledon cette année, elle a mieux joué en atteignant le troisième tour malgré une douleur à l'épaule. L'espoir est permis mais il sera difficile de perturber la hiérarchie.

Se remettre à l'endroit

Perturbée en début d'année par les difficultés autour de son entourage, avec plusieurs départs et arrivées, Caroline Garcia doit faire à nouveau parler son tennis pour espérer connaître de gros résultats. A 29 ans, elle a encore de la marge pour aller plus loin, elle que l'on pensait capable de talonner Iga Swiatek il y a six mois.