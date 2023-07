Tennis : Alcaraz meilleur que Djokovic, l’incroyable annonce

Arnaud De Kanel

On ne présente plus Carlos Alcaraz. Arrivé comme une bombe sur le circuit il y a un an et demi, l'Espagnol compte déjà deux Grand Chelem à son actif dont un Wimbledon remporté après un match épique face à Novak Djokovic. Et selon l'ancien joueur Jimmy Arias, il est difficile de faire mieux que l'Espagnol sur le circuit lorsqu'il est à son meilleur niveau.

Carlos Alcaraz est le nouveau patron du circuit ATP. Après une cruelle blessure qui l'avait plombé face à Novak Djokovic sur la terre battue de Roland Garros, le Murcien a su se remettre sur pied à temps pour prendre sa revanche sur le Serbe en finale de Wimbledon. Une victoire en cinq sets dans le jardin de Djokovic, peu de joueurs ont su le faire. Cela prouve bien la supériorité d'Alcaraz sur le recordman de titres en Grand Chelem selon Jimmy Arias.

«Il est meilleur que Djokovic»

L'ancien numéro 5 mondial a été impressionné par Carlos Alcaraz. « Avant la finale de Wimbledon, quelques personnes m’ont posé la question et j’ai dit : cela peut sembler fou, mais à son meilleur niveau, il est meilleur que n’importe qui d’autre. Il est meilleur que Djokovic, Djokovic ne peut pas atteindre ce niveau. C’est le meilleur niveau de jeu que j’ai vu », a affirmé Jimmy Arias dans le podcast Inside In de Tennis Channel .

Arias avait des doutes sur Alcaraz