Nadal, Djokovic, Federer… Il recale Alcaraz du Big 3 !

Jean de Teyssière

Carlos Alcaraz n'est plus à présenter, lui qui vient de terrasser Novak Djokovic dans son jardin, en remportant Wimbledon (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4). Le prodige espagnol de 20 ans a remporté son deuxième titre du Grand Chelem et commence tranquillement son chemin pour rejoindre les légendes du Big 3 : Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal. Mais pour Patrick Mouratoglou, c'est encore trop tôt.

La victoire de Carlos Alcaraz à Wimbledon face à Novak Djokovic a affirmé encore un peu plus la future domination à venir de l'Espagnol. Désormais à l'aise sur toutes les surfaces, Carlos Alcaraz pourrait connaître le même destin que ses trois illustres prédécesseurs : Federer, Nadal et Djokovic.

« Étiqueter quelqu’un dans le Big 3 sur la tournée masculine, n’a aucun sens pour moi maintenant »

Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Patrick Mouratoglou, ancien entraîneur de Serena Williams durant 10 ans (2012-2022) et aujourd'hui consultant sur France Télévisions a évoqué l'idée du Big Three, dont font partie Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic et duquel est souvent cité le prodige espagnol, Carlos Alcaraz : « Big 3, nous parlons de Roger, Rafa, Novak. Les gars qui ont plus de 20 Grands Chelems. Donc, étiqueter quelqu’un dans le Big 3 sur la tournée masculine, n’a aucun sens pour moi maintenant. Si vous regardez les matchs aujourd’hui, il y a Novak et Carlos. Daniil qui est très proche, il gagne beaucoup. Et tous les autres qui suivent. Cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas gagner un Grand Chelem, mais pour le moment, ils sont en dessous. »

« Carlos arrive avec deux Grands Chelems à 20 ans »