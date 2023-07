Tennis : Kyrgios encore forfait, Nadal et le circuit lui manquent

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Rafael Nadal et Nick Kyrgios sont tous les deux absents du circuit depuis de longs mois. L'Espagnol, blessé depuis l'Open d'Australie, a déjà donné rendez-vous en 2024 pour sa dernière saison. L'Australien, lui, a tenté un retour sur gazon avant de se raviser, pas suffisamment remis. Encore forfait pour le début de la tournée américaine sur dur, ce dernier inquiète même s'il s'exprime souvent sur les réseaux sociaux.

A 28 ans, Nick Kyrgios va connaître un nouveau coup dur au niveau du classement puisqu'en raison de son forfait pour le tournoi de Washington, qu'il avait remporté en 2022, l'Australien va plonger en dehors du top 80. Mais ce qui inquiète, c'est surtout sa longue convalescence après son opération du genou, lui qui devait être remis pour le gazon.

« Le circuit sera bien meilleur »

Absents tous les deux de la saison 2023, Rafael Nadal et Nick Kyrgios manquent beaucoup aux fans. Pour retrouver l'Espagnol, il faudra vraiment s'armer de patience et beaucoup se demandaient ce que pourrait faire l'Australien cette année après son excellente saison 2022. « Le circuit sera bien meilleur lorsque Nadal et moi seront de retour » a estimé Kyrgios dans l'un de ses derniers posts, avec la photo de leur dernier affrontement à Indian Wells en 2022.

Deux joueurs qui font le show

Au cours de leur carrière, Rafael Nadal et Nick Kyrgios ont pu s'affronter à de nombreuses reprises puisque le Majorquin a remporté 6 de leurs 9 duels. D'ailleurs, ils étaient censés se jouer en demi-finales à Wimbledon l'an dernier quand le premier cité a déclaré forfait. A chaque fois qu'ils se sont rencontrés, un gros duel a eu lieu à l'image de leur tout premier à Londres en 2014 ou de celui 5 ans plus tard sur le même court. Capable de transcender les foules, ils manquent cruellement au circuit cette année pour cette raison.

Kyrgios, un retour difficile

En sortant d'une année 2022 exceptionnelle pour lui, Nick Kyrgios pouvait nourrir de grands espoirs en 2023. Au lieu de ça, il n'a jamais pu se remettre des blessures survenues en fin de saison, n'ayant joué pour le moment qu'un seul match cette année à Stuttgart. A son âge, il aura du mal à revenir à son meilleur niveau, lui qui sera quasiment en dehors du top 100 s'il ne revient pas.