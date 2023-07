Tennis : Nadal, Federer... L'annonce qui ne va pas plaire à Djokovic

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis quelques semaines, le débat autour du GOAT, le plus grand joueur de tous les temps, a pris beaucoup d'ampleur à la suite de la victoire de Novak Djokovic à Roland-Garros. Désormais le joueur le plus titré en Grand Chelem avec 23 victoires, le Serbe voit régulièrement des propos sur la situation et beaucoup ne devraient pas lui plaire, à l'image des derniers de Feliciano Lopez, qui vient tout juste de prendre sa retraite.

Néo-retraité et déjà auréolé de la casquette de directeur du tournoi de Madrid, Feliciano Lopez a souvent la chance de s'exprimer devant les médias. L'Espagnol de 41 ans a été interviewé par Relevo récemment et forcément, il a été invité à se positionner sur le débat du GOAT et pour lui, le palmarès seulement ne fait pas tout.

Un côté émotionnel très important

Si l'on compare les palmarès, cela fait un moment qu'il n'y a plus débat entre les 3 légendes. Novak Djokovic a dépassé ses deux rivaux dans ce domaine depuis un moment déjà et pourtant, il est loin de faire l'unanimité. « On parle beaucoup de qui est le meilleur de l’histoire. L’un des débats est au sujet des titres, l’autre est celui de ceux qui se demandent qui est le meilleur en se basant sur les émotions que cela a pu leur procurer, sur ce qu’ils ont vécu en regardant leurs matchs à la télévision, sur ce qu’ils ont pu inspirer aux générations futures » commence Lopez.

La rivalité Federer-Nadal au-dessus

Novak Djokovic a bien sûr marqué l'histoire du tennis pour toujours mais pour beaucoup, les exploits réalisés par Roger Federer et Rafael Nadal resteront davantage dans les mémoires parce que cette rivalité est considérée comme la plus marquante. « Ce que Federer et Nadal ont fait pour le tennis semble difficile à battre. C’est quelque chose qui sort de l’ordinaire. Elle a sûrement été la rivalité la plus incroyable, la plus durable, celle qui a su inspirer le plus grand nombre de personnes dans le monde. C’est une chose. Une autre chose, ce sont les chiffres, les tournois gagnés, les semaines en tant que numéro un mondial. C’est déjà un autre débat différent. L’affection et l’amour que les gens du monde entier ont pour Rafa et Federer sont sans égal » estime l'Espagnol.

Nadal déjà décroché ?

Blessé depuis le début de l'année, Rafael Nadal a vu Novak Djokovic le dépasser sans rien pouvoir faire. L'Espagnol de 37 ans a d'ores et déjà annoncé que l'année 2024 serait sa dernière saison, lui qui semble de plus en plus fatigué par les blessures. Autrement dit, il sera extrêmement difficile pour lui de revenir à hauteur de son rival serbe, d'autant plus que celui pourrait prendre de l'avance d'ici-là. Mais il a promis des au revoir sur le terrain au meilleur de sa forme.