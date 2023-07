Tennis : Djokovic, Nadal... Nishikori fait son grand retour !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent du circuit ATP depuis octobre 2021 en raison de multiples blessures, Kei Nishikori fait son grand retour cette semaine au tournoi d'Atlanta. Quelques semaines après avoir repris la compétition avec succès sur le circuit Challenger, le Japonais s'attaque déjà à l'échelon supérieur. Assurément l'un des meilleurs joueurs hors Big 3 des dix dernières années, il souhaite à 33 ans renouer avec le succès, lui qui a été dans le top 10 pendant de longues semaines.

Pour les fans de tennis des années 2010, les bonnes nouvelles s'enchaînent. Après Milos Raonic ou Kevin Anderson, voilà un autre joueur des années 2010 ayant réussi à atteindre une finale en Grand Chelem pendant l'ère du Big 3 de retour sur le circuit ATP. Blessé à la hanche, il a dû subir une arthroscopie mais à 33 ans, il semble aller beaucoup mieux et pourrait faire quelques dégâts dans les tableaux dans les semaines à venir.

Inspiré par Djokovic et Nadal

Comme beaucoup, Kei Nishikori a beaucoup donné dans sa carrière pour tenter de conquérir un Grand Chelem, jusqu'à se blesser. C'est arrivé à beaucoup d'autres avant lui parce que le Big 3 demande toujours un peu plus d'efforts. A 33 ans, il aurait pu abandonner pour toujours l'idée d'un retour mais il a avoué qu'il avait de grandes inspirations. « C’est en regardant Djokovic et Nadal qui jouent toujours et se battent, que j’ai compris que tous mes efforts pour revenir étaient précieux » a déclaré celui qui a joué ces deux champions plus de 30 fois au cours de sa carrière.

Une jeune génération motivante

Kei Nishikori a encore des choses à prouver et surtout, il a trouvé de nouvelles motivations. Parmi celles-ci, la perspective de nouveaux duels face à la jeune génération. « Je n’ai jamais joué contre Alcaraz et Rune donc cela me motive pour revenir au plus haut niveau » a-t-il poursuivi. Forcément, à l'heure où les membres du Big 3 commencent un peu à ralentir la cadence, on se dit qu'il y a un peu de place pour les autres.

Retour réussi

Invité à Atlanta cette semaine pour son retour sur le circuit ATP, Kei Nishikori a accroché une première belle victoire en battant Jordan Thompson en deux tie-breaks. Dans sa carrière, le Japonais a souvent été à l'aise à cette période de l'année, lui qui était finaliste de l'édition 2014 de l'US Open. Reste à savoir quel sera son parcours lors des prochaines semaines, lui qui affrontera le Chinois Shang au prochain tour. Grâce à son titre en Challenger pour son retour, il est virtuellement dans le top 400.