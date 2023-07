Tennis : Alcool, fête… La punchline de Kyrgios

Thibault Morlain

Au-delà d’être un joueur de tennis reconnu sur le circuit, Nick Kyrgios se fait également remarquer pour ses excès sur et en dehors des courts. Habitué aux sorties fracassantes, l’Australien s’est de nouveau distingué avec une punchline dont il a le secret. Evoquant la suite de sa carrière, Kyrgios a expliqué qu’il ne devrait plus durer très longtemps étant donné tout l’alcool qu'il a pu boire et toutes les fêtes auxquelles il a pu participer.

A 28 ans, Nick Kyrgios est un véritable personnage sur le circuit ATP. L’Australien a déjà montré au cours de sa carrière à quel point il pouvait être un excellent joueur de tennis. On se rappelle notamment qu’en 2022, il avait réussi à atteindre la finale de Wimbledon, butant finalement sur Novak Djokovic. Mais avec Kyrgios, il y a aussi tous les à côté. En effet, l’actuel 35ème joueur mondial est un habitué des coups de folie à la fois sur le terrain, on pense notamment à ses services entre les jambes, mais également en dehors comme lors des conférences de presse. Et voilà que Nick Kyrgios a montré à quel point il pouvait lâcher des punchlines dont lui seul à le secret.

« Avec tout l’alcool que j’ai bu et toutes les fêtes… »

Rapporté par WeLoveTennis , Nick Kyrgios a ainsi lâché une sortie amusante concernant son avenir. Habitué aux fêtes et à l’alcool, l’Australien a alors avoué : « Le calendrier est hors de contrôle, mon frère ! Je vieillis. j’ai 28 ans, mais avec tout l’alcool que j’ai bu et toutes les fêtes, j’ai l’impression d’en avoir 57. Jouer jusqu’à 33 ans est fou. Je ne jouerai pas jusqu’à 33 ans. Une fois parti, vous ne me reverrez plus. Je pense que je pourrais simplement entraîner « Foe » (Frances Tiafoe) à temps plein. Ce serait dingue ! ».

« Tu étais au pub hier soir, toi ! »