Tennis : Djokovic fait débat, il lâche une surprenante révélation !

Baptiste Berkowicz

Bien qu'il soit devenu le joueur détenant le plus de titres en Grand Chelem de tous les temps avec 23, Novak Djokovic fait encore débat. La personnalité du Serbe ne plaît pas toujours au grand public qui l'estime notamment arrogant. Un ancien joueur roumain a révélé une anecdote qui prouve la bienveillance du récent finaliste de Wimbledon.

Roger Federer et Rafael Nadal bénéficient d'une très bonne image auprès du public général. Novak Djokovic n'a pas la même réputation. Le Serbe est décrit par certains comme arrogant ou encore méprisant. Malgré son palmarès légendaire, l'actuel numéro 2 mondial ne fait pas l'unanimité mais peut compter sur le soutien de certains membres du circuit.

«Djokovic m’a emmené dans ce bar et m’a offert un cocktail»

Auprès du média roumain Pro Sport , Cosmin Georgescu, ancien élève, joueur et désormais entraîneur au sein de l’académie de Nikola Pilic, a révélé une histoire avec Novak Djokovic datant d'il y a de nombreuses années : « Je venais de terminer une séance d’entraînement. Je suis rentré à la maison et mon père m’a dit : dans une semaine, tu iras en Allemagne dans une académie de tennis. Nole a été mon premier colocataire à l’académie de tennis du légendaire joueur de tennis croate Nikki Pilic. Pilic m’a mis dans une chambre avec Djokovic ! J’étais avec lui pour la première fois de ma vie dans un bar de Munich ! J’ai bu mon premier verre d’alcool avec Nole. Il était plus âgé, déjà plus mûr. Il m’a emmené dans ce bar et m’a offert un cocktail en disant : ‘À mon bon ami roumain’. C’était ma première expérience, alors que j’essayais de m’habituer à la vie en Allemagne ». Une bienveillance qui témoigne de la réelle personnalité de Novak Djokovic.

Djokovic déjà tourné vers un 24ème Grand Chelem

Alors qu'il est devenu, en remportant l'édition 2023 de Roland Garros, le joueur avec le plus grand nombre de Grands Chelems de tous les temps, Novak Djokovic entend bien continuer sa domination. L'US Open 2023 qui se profile fin août est une nouvelle occasion pour le Serbe d'accentuer son avance sur son éternel rival : Rafael Nadal. Pour rappel, l'Espagnol doit reprendre la compétition à la fin de l'année seulement et compte 22 titres de Majeurs.