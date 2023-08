Tennis : Jannik Sinner, le seul à pouvoir concurrencer Alcaraz et Djokovic ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En remportant enfin son premier grand titre, Jannik Sinner a passé un nouveau cap, quelques semaines après avoir atteint sa première demi-finale en Grand Chelem. L'Italien continue sa progression au sommet et commence à jouer un rôle à quasiment chaque rendez-vous. Si son physique tient, sa plus grosse interrogation, il pourrait finir par grimper encore quelques étages.

Que dire d'un top 4 composé de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Daniil Medvedev et Jannik Sinner ? C'est ce à quoi l'Italien doit penser en ce moment depuis sa victoire à Toronto, son premier Masters 1000. Hyper régulier tout au long de la saison, Sinner connaît les six meilleures semaines de sa carrière même si ses récents parcours ont été favorisés par l'échec de ses principaux adversaires, que ce soit à Wimbledon comme à Toronto.

Sinner en force

Une chose est sûre : le titre de Jannik Sinner en Masters 1000 était attendu. L'Italien est passé proche à Miami deux fois, comme cette année où il est tombé face à Daniil Medvedev après avoir éliminé Carlos Alcaraz. En Grand Chelem, il avait du mal à passer ce plafond de verre des quarts de finale et il s'est vraiment relancé le mois dernier sur gazon. Avec son jeu, il a les capacités d'aller beaucoup plus loin que sa sixième place actuelle.

L'adversaire principal d'Alcaraz et Djokovic

Très puissant en coup droit comme en revers, Jannik Sinner a déjà connu de grandes victoires sur le circuit. L'année dernière, il était à deux doigts de faire craquer Djokovic et Alcaraz à Wimbledon et à l'US Open, ayant même obtenu une balle de match face au jeune Espagnol lors de leur affrontement new-yorkais. Il a déjà prouvé qu'il était capable de battre son jeune rival et un autre duel face au Serbe est très attendu.

Meilleur joueur sur dur ?

Après Alcaraz à Indian Wells et Medvedev à Miami, Jannik Sinner remporte donc le troisième Masters 1000 sur dur de l'année. L'Italien s'illustre particulièrement bien cette année sur la surface puisqu'il est le seul à avoir atteint les demi-finales dans ces trois tournois. Depuis des mois, il ne perd plus face à moins fort et peut rêver d'un gros parcours à l'US Open dans deux semaines.