Coupe Davis : Les listes révélées, grosses affiches en perspective !

Prévue à la fin de la saison, la phase finale de la Coupe Davis réserve peut-être un intérêt tout particulier cette année puisque le casting mettra aux prises un grand nombre de joueurs classés dans le haut du classement. L'une des raisons de cette soudaine présence pour cet événement est certainement liée aux Jeux olympiques puisqu'il faut passer obligatoirement par la Coupe Davis pour être éligible à une qualification.

Depuis la nouvelle formule de la Coupe Davis en 2019, l'intérêt pour cette compétition a largement diminué, la faute à l'argent qui est venu prendre le contrôle de tout. Les meilleurs joueurs du monde, déjà pas souvent intéressés par cette compétition avant le nouveau format, ont peu à peu déserté. L'édition 2023, en revanche, tient toutes ses promesses avec la présence des deux meilleurs joueurs du monde. La France a elle aussi annoncé quelques surprises...

Première sélection pour Arthur Fils

Il est le nouveau visage du tennis français. Celui qui va peut-être réussir à redorer cette image grâce à son talent. A seulement 19 ans, Arthur Fils figure déjà dans la liste pour la prochaine phase finale de Coupe Davis, aux côtés d'Adrian Mannarino, Ugo Humbert pour les simples et Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin pour les doubles. Autant dire qu'on peut difficilement faire mieux puisqu'il s'agit des mieux classés. Pour Arthur Fils, il pourrait devenir le plus jeune joueur français à disputer un match de Coupe Davis depuis Richard Gasquet en 2005. Encore un rendez-vous qu'on a hâte de retrouver...

Une équipe capable d'aller gagner ?

Sur le papier, la France possède une équipe solide et peut nourrir de grands espoirs. Néanmoins, le groupe de la France aura un groupe difficile à négocier avec l'Australie d'Alex de Minaur, la Grande-Bretagne d'Andy Murray et Cameron Norrie et la Suisse de Stan Wawrinka. Pour rappel, la phase finale se déroule en deux parties : une première en groupes et une autre réunissant les meilleures équipes des groupes pour un tableau final.

Nouveau duel Alcaraz - Djokovic

Il n'y a pas que la France qui a dévoilé sa liste pour la Coupe Davis. Le groupe C est composé de la Tchéquie et de la Corée du Sud mais surtout de l'Espagne et de la Serbie. Et chose promise, chose due : Novak Djokovic a bien prévu de participer à l'édition 2023, ce qui veut dire qu'il pourrait défier Carlos Alcaraz qui lui aussi est annoncé. Autant dire que l'intérêt a fortement grimpé d'un seul coup !