Tennis : A 43 ans, la légende Venus Williams continue d'étonner

De retour par intermittence sur le circuit WTA en 2023, Venus Williams n'a pas encore décidé de prendre sa retraite. L'Américaine aux 7 Grands Chelems continue d'impressionner par son abnégation légendaire et sa volonté d'aller encore plus loin, le tout à 43 ans. Engagée au tournoi de Cincinnati cette semaine, elle a enregistré une victoire de prestige lundi face à une joueuse du top 20, la Russe Veronika Kudermetova.

Tout le monde ne peut qu'admirer la détermination de Venus Williams sur un court de tennis. A 43 ans, l'aînée de Serena continue son chemin sur le circuit professionnel et surtout, elle continue à gagner. De retour en tout début d'année, elle n'avait pas pu participer à l'Open d'Australie à cause d'une blessure qui l'a éloignée de longs mois. De retour sur gazon, elle a retrouvé le chemin de la victoire. Les légendes ne meurent jamais et à Cincinnati, les belles histoires continuent...

Immense victoire

C'est le genre de match où l'on voit toute la dimension mentale qui entoure le tennis. Venus Williams possède encore cette aura légendaire qui gêne ses adversaires, à commencer par la Russe Veronika Kudermetova, 16ème mondiale. Cette dernière avait pourtant le match en main dans les deux sets mais elle n'a pas su conclure et l'Américaine a su saisir sa chance pour gagner en deux sets. C'est la première victoire de l'aînée des sœurs Williams en WTA 1000 et face à une joueuse du top 20 depuis 4 ans... à Cincinnati déjà.

Motivée par un voyage à Paris

Venus Williams a subi une vilaine blessure en tout début de saison à Auckland et elle avait besoin de faire de la rééducation pour retrouver le circuit. Après sa victoire à Cincinnati, elle a raconté une jolie anecdote à propos de sa motivation retrouvée. « J’étais en France et mon chauffeur s’est trompé de chemin et on s’est retrouvé devant Roland‐Garros. J’ai trouvé ça marrant. J’étais à Paris et il me fallait absolument une raquette. Serena y possède un appartement, j’y suis allée et j’ai cherché partout jusqu’à trouver une raquette. J’ai pris ses chaussures, qui étaient trop grandes pour moi, et une raquette. Là, j’étais prête à reprendre la rééducation » déclare-t-elle.

Une longévité hors du commun

La plupart des joueuses qu'elle rencontre aujourd'hui sur le court n'étaient même pas nées lorsqu'elle débutait sa carrière sur le circuit professionnel en 1994, il y a près de 30 ans. C'est dire si la carrière de Venus Williams est un exemple à tous niveaux. Bien sûr, il est difficile de la voir enchaîner des victoires mais il faut bien dire que cette victoire compte face à une telle joueuse. Si jamais elle gagnait son prochain match, l'Américaine pourrait se retrouver face à la numéro 1 mondiale Iga Swiatek.