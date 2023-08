Tennis : Ces Français qui ont brillé à Cincinnati

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Deuxième étape dans ce mois d'août très chargé dans le calendrier, le Masters 1000 de Cincinnati a débuté ce week-end. Le tournoi américain réunit une nouvelle fois les meilleurs joueurs du monde pour une répétition générale avant l'US Open. Parmi eux, 7 Français, un joli total grâce aux qualifications. Dans l'histoire du tournoi, la France a parfois brillé à Cincinnati puisque c'est l'un des deux Masters 1000 qu'un Français a gagné en dehors du territoire français.

Bientôt voué à disparaître pour prendre place dans un complexe beaucoup plus grand pour répondre aux attentes du nouveau format de l'ATP, le Masters 1000 de Cincinnati sera très intéressant à suivre cette semaine. Entre le retour de Novak Djokovic à la compétition et la nécessité de prendre des repères pour les autres, les Français auront une carte à jouer. Retour sur leur histoire avec le Masters 1000 de l'Ohio.

Guy Forget seul vainqueur

Le tennis français a parfois connu des heures de gloire. C'est le cas à Cincinnati puisque c'est l'un des Masters 1000 où la France a eu la chance de connaître le succès. En 1991, année de la première victoire en Coupe Davis de la France dans l'ère Open, Guy Forget réalise un gros coup en remportant le Masters 1000 américain après un parcours mémorable. Cette année-là, il avait battu Boris Becker en demi-finales et Pete Sampras en finale.

Gasquet, le dernier gros parcours

Le tournoi de Cincinnati est loin d'être celui qui réussit le plus aux Français. En 2019, Richard Gasquet faisait un parcours incroyable avant de tomber face à David Goffin en 2019, son dernier grand fait d'armes dans un tournoi de cette envergure. 5 ans avant lui, c'est Julien Benneteau qui atteignait ce stade. En dehors de ces deux parcours, il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir.

Garcia sous pression

Côté féminin, Caroline Garcia a remporté l'un des plus grands titres de sa carrière l'année dernière à Cincinnati. La Française était en plus sortie des qualifications à ce moment-là mais cette année, la donne a changé. Plus vraiment en confiance, elle a beaucoup de mal à enchaîner les bonnes semaines cette année. Son titre est en danger.