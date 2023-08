Tennis : Nouveau rival pour Djokovic, il annonce une folie

Benjamin Labrousse

Après un duel d’anthologie à Wimbledon et plus récemment à Cincinnati, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz sont évidemment considérés comme les deux grands favoris de l’US Open qui démarrera ce lundi. Ancien vainqueur du majeur américain, l’Argentin Juan Martin Del Potro estime que la nouvelle rivalité entre les deux joueurs va déchaîner les foules.

Le 16 juillet dernier, Carlos Alcaraz marquait l’histoire du tennis. Seulement âgé de 20 ans, le prodige espagnol faisait tomber le maître des lieux de Wimbledon, Novak Djokovic, dans une finale déjà culte. Gentleman, le Serbe avait alors loué tous les mérites du Murcien, considéré par beaucoup comme la relève de Djokovic mais également de Rafa Nadal et Roger Federer au sommet du tennis mondial. Dimanche dernier, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz ont une fois de plus livré un duel sensationnel.

Djokovic et l’US Open : Une histoire compliquée

Mais cette fois ci, c’est bien l’expérimenté Novak Djokovic qui aura pris le dessus. De bon augure pour « Nole » avant l’US Open, un tournoi que le champion de 36 ans ne maîtrise plus. Si cette année, Djokovic espère surpasser le jeune Carlos Alcaraz, le Serbe n’a plus gagné le majeur américain depuis 2018.

«Je pense que les gens vont devenir fous»