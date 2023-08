US Open : Les enseignements du tirage au sort

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est le moment que tout le monde attend à chaque tournoi du Grand Chelem, joueurs comme fans. Le tirage au sort du tableau de l'US Open a eu lieu ce jeudi et il a livré toutes ses promesses comme d'habitude. On connaît désormais le parcours potentiel de Carlos Alcaraz, le tenant du titre, qui tentera de devenir le premier à défendre sa couronne depuis Roger Federer en 2008. Sur le papier, il n'a pas été bien loti...

A chaque tournoi du Grand Chelem, le tirage au sort du tableau est un moment important puisque cela détermine le parcours des potentiels favoris. Sur une quinzaine, ça peut faire la différence dans les derniers stades. En finale à Cincinnati récemment, c'est peut-être à cause de son parcours difficile que Carlos Alcaraz a fini par lâcher physiquement en toute fin de match face à Novak Djokovic. Une chose est sûre : tout le monde attend une revanche le 10 septembre prochain !

Alcaraz, Sinner et Medvedev ensemble

Tête de série numéro 1, Carlos Alcaraz est évidemment le premier nom du tableau. L'Espagnol, qui débutera son aventure face à l'Allemand Koepfer, pourrait retrouver Cameron Norrie dès les huitièmes de finale, l'un des seuls joueurs à l'avoir battu cette année, avant un duel attendu face à Jannik Sinner en quarts de finale. Pour rappel, les deux hommes se sont affrontés à ce stade l'an dernier dans un match dantesque de plus de 5 heures. Daniil Medvedev, Andrey Rublev ou encore Alexander Zverev figurent également dans cette partie de tableau, un peu plus impressionnante.

Djokovic sans adversité ?

De son côté, Novak Djokovic aura un tableau un peu plus ouvert. Le Serbe débutera face au Français Alexandre Müller et il devra peut-être se défaire d'adversaires tels que Félix Auger-Aliassime, Stéfanos Tsitsipas, Casper Ruud ou Holger Rune. A noter que tous ces noms n'ont pas marqué les esprits lors de la tournée américaine pour le moment et de nombreuses surprises pourraient avoir lieu.

L'US Open, lieu de surprises

Dans la partie basse du tableau, on pourrait avoir de grandes surprises même s'il y a plusieurs Américains en forme. L'année dernière, Frances Tiafoe avait atteint les demi-finales et pourrait refaire le coup, au même titre que Tommy Paul, très impressionnant ces dernières semaines. Taylor Fritz, le numéro 1 américain, est également présent dans cette partie de tableau. Rappelons qu'en début d'année à l'Open d'Australie, les Américains avaient fait de gros dégâts dans le tableau masculin...