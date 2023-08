Tennis : Alcaraz genou à terre, Djokovic va reprendre le trône

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ont disputé un match extraordinaire à Cincinnati, sûrement l'un des plus beaux dans un format en 2 sets gagnants. Pour leurs retrouvailles après la finale homérique de Wimbledon, ils ont magnifiquement préparé le terrain pour l'US Open qui démarre lundi prochain. A 36 ans, le Serbe a prouvé qu'il était en grande forme pour s'adjuger encore des grands titres et il sera récompensé après l'US Open.

Depuis le début de l'année, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic se disputent le trône du circuit ATP. Les deux hommes viennent de livrer un nouveau gros combat pour la troisième fois en 3 mois et pourraient poursuivre la tendance encore longtemps. Alors qu'on pouvait penser que le jeune Espagnol avait pris un ascendant presque définitif, il a subi une défaite frustrante au bout du suspense, ne cachant pas ses larmes lors de la cérémonie des trophées.

Alcaraz touché ?

Déjà moyen lors de sa reprise à Toronto la semaine précédente, Carlos Alcaraz n'a pas évolué à son meilleur niveau toute la semaine à Cincinnati, perdant un set à chaque fois sur son passage. Mais l'Espagnol a su se préparer pour la finale et arriver à un grand niveau. Pourtant, il a fini par souffrir physiquement dans la fin de son match face à Novak Djokovic, peut-être le résultat d'une semaine très chargée.

Tennis : Alcaraz-Djokovic, la rivalité qui éblouit le tennis actuel https://t.co/aY1cQhJH8g pic.twitter.com/R8FokV6gyz — le10sport (@le10sport) August 21, 2023

Djokovic reprendra le trône

L'un des enjeux à Cincinnati était de savoir qui de Carlos Alcaraz et Novak Djokovic arrivera à New York en tant que patron du circuit. En atteignant tous les deux la finale, ils se sont neutralisés et finalement l'Espagnol résiste encore cette semaine avec 20 petits points d'avance. Malheureusement pour lui, le Serbe n'a plus qu'à passer le premier tour à l'US Open pour repasser devant puisqu'il n'a aucun point à défendre face aux 2000 de la victoire d'Alcaraz l'an dernier.

Encore des changements en fin de saison

Si Carlos Alcaraz devra a priori céder sa place à Novak Djokovic tout en haut du classement, l'Espagnol pourrait reprendre assez vite sa place puisqu'en fin de saison dernière, il n'avait pas connu de grands résultats, déclarant même forfait pour le Masters comme à l'Open d'Australie en janvier. Le Serbe, lui, avait quasiment tout écrasé sur son passage avec une finale à Bercy et un nouveau titre au Masters.