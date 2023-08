Tennis : Après son choc face à Djokovic, il se compare à Nadal

Baptiste Berkowicz

Novak Djokovic et Carlos Alcaraz n'en finissent plus d'impressionner. Les deux premiers mondiaux se sont livrés une bataille hallucinante de 3h48 en finale du Masters 1000 de Cincinnati. C'est le Serbe qui est sorti vainqueur de ce duel après des retournements de situations à couper le souffle. Lors de la remise des trophées, l'Espagnol a fait une allusion à son compatriote Rafael Nadal sur leur détermination commune.

Djokovic vainqueur d'un combat hors normes

Les deux hommes s'étaient laissés lors de la dernière finale de Wimbledon après une bataille titanesque de 4h42 qui avait donné pour vainqueur Carlos Alcaraz. Novak Djokovic a cette fois-ci pris sa revanche lors de la finale du Masters 1000 de Cincinnati (5-7,7-6,7-6) en revenant de l'enfer. Le Serbe était mené 1 set à 0 et 4-2 dans le deuxième set et apparaissait diminué physiquement à cause de la chaleur (37 degrés par moments). Mais c'était sans compter sur son mental inégalable et sa capacité à performer dans les moments cruciaux. Carlos Alcaraz risque de se remémorer longtemps sa balle de match dans le deuxième set avant que le numéro 2 mondial ne revienne totalement dans la rencontre.

« Les Espagnols ne meurent jamais »