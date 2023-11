Tennis : On connaît maintenant les 8 joueurs pour le Masters !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dernière grande étape avant le Masters réunissant les huit meilleurs joueurs de la planète, le Rolex Paris Masters a laissé un certain suspense jusqu'à vendredi soir. En effet, plusieurs joueurs étaient en lice pour décrocher leur ticket pour le tournoi des Maîtres. Si certains ont tremblé, le classement de la Race n'a pas beaucoup bougé à l'issue de la semaine parisienne, ce qui fait que l'on connaît déjà la liste des joueurs qui iront à Turin.

Chaque année, une vraie bataille a lieu jusque dans les derniers instants de la saison pour savoir qui fera partie de l'aventure pour le tout dernier tournoi de l'année, le Masters. Cette compétition, regroupant dans un format différent du circuit traditionnel les huit meilleurs joueurs de l'année, a lieu chaque année à la toute fin de la saison en indoor. Depuis 2021, c'est la ville de Turin qui accueille le tournoi.

Zverev pas serein

En difficulté en début de saison puisqu'il revenait de blessure, Alexander Zverev a ensuite connu de beaux mois pour retrouver le top 10. L'Allemand, 7ème à la Race, a gagné un match très difficile face à Ugo Humbert à Bercy avant de tomber sous les coups de Stéfanos Tsitsipas, validant ainsi la qualification du Grec pour le Masters. Mais comme plusieurs de ses adversaires étaient encore en course, il a préféré prendre au cas où une invitation spéciale pour le tournoi de Metz, qu'il a depuis annulée comme il sera bien à Turin. Moins en forme ces derniers temps pour enchaîner la victoire, l'Allemand risquait de se faire dépasser.

Une bataille jusqu'au bout

Au Rolex Paris Masters, les candidats sont tombés les uns après les autres. Après les éliminations précoces pour Frances Tiafoe, Casper Ruud et Ben Shelton et le retrait du tournoi de Taylor Fritz, les places étaient chères entre Zverev, Rune, Hurkacz, De Minaur et même Khachanov. Si les deux derniers cités devaient remporter le tournoi pour avoir une chance, ils ont tout de même tenu bon jusqu'aux quarts de finale ! Le Polonais, en grande forme depuis quelques semaines, a lui aussi fini par craquer en quarts de finale et sera le premier remplaçant à Turin. S'il parvenait à atteindre la finale en même temps qu'Holger Rune, ces deux-là auraient dépassé Zverev au classement et renvoyé l'Allemand chez lui. Le suspense a pris fin définitivement après la défaite en 3 sets d'Alex de Minaur vendredi soir.

Rune, gros retour en forme

La plus grande interrogation dans cette course au Masters planait sur Holger Rune. Le Danois, tout juste 8ème au moment d'aborder le dernier Masters 1000 de l'année, a réussi à se relancer depuis qu'il est avec Boris Becker à ses côtés. Demi-finaliste à Bâle, il a retrouvé un très bon niveau de jeu en poussant Novak Djokovic dans ses retranchements et vivra le Masters pour la première fois de sa carrière. Cette année, l'édition du Masters sera spéciale : les 8 participants sont des anciens vainqueurs de Masters 1000, une première dans l'histoire du tournoi depuis 1990.