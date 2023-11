Rolex Paris Masters : Djokovic encore dans la légende, Nadal distancé ?

Benjamin Labrousse

Numéro un mondial, Novak Djokovic a assumé son statut de grand favori sur ce tournoi de Paris-Bercy. Après avoir livré de belles batailles face à son tombeur l’an passé Holger Rune, ou encore face à Andrey Rublev, le Serbe a logiquement atteint la finale du tournoi parisien. En cas de victoire face au Bulgare Grigor Dimitrov ce dimanche, Nole pourrait accentuer son palmarès à Bercy, mais a également accru son avance sur Rafael Nadal en termes de finales jouées sur le circuit ATP.

« Sur le court, je savoure l'instant présent sans trop réfléchir, je ne pense pas à comment le match va se dérouler, mais je suis ravi et fier de ce que j'ai fait. Je vois que je me donne les chances de réussir. Je veux gagner ou perdre selon des termes que j’aurais dictés moi-même » . Adversaire de Novak Djokovic en finale du Rolex Paris Masters ce dimanche (15h), Grigor Dimitrov ne laissait pas place à la moindre crainte avant d’affronter le Serbe à Bercy. Pourtant, Nole apparaît une fois de plus comme le grand favori de cette rencontre, et ce malgré avoir bataillé face à Andrey Rublev ce samedi en demi-finale (victoire du Serbe en trois sets : 5-7, 7-6, 7-5).

Rolex Paris Masters : Djokovic dévoile le nom de son successeur https://t.co/noiR82KS2e pic.twitter.com/DsEjZ35zyv — le10sport (@le10sport) November 4, 2023

Djokovic, maître des lieux à Bercy

Véritable maître des lieux, Novak Djokovic pourrait d’ailleurs accentuer son record de victoires à Bercy en cas de victoire ce dimanche. Le Serbe est déjà d’assez loin le recordman de titres à Paris, avec 6 trophées à son compteur. Vainqueur pour la première fois du Rolex Paris Masters en 2009, Nole pourrait ainsi remporter l’édition 2023, 14 ans après son premier sacre face à Gaël Monfils. Derrière le joueur de 36 ans, ce sont à la fois l’Allemand Boris Becker ainsi que le Russe Marat Safin qui complètent le podium de titres à Bercy, avec 3 succès chacun.

Djokovic distance Nadal en termes de finales disputées