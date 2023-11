Billie Jean King Cup : La France pour finir sur une note positive ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le Masters WTA vient à peine de se terminer, il est l'heure pour les joueuses de prendre leurs vacances. Pas tout à fait : les meilleures nations du monde ont rendez-vous pour la phase finale de la Billie Jean King Cup, la nouvelle version de la Fed Cup. Sujette elle aussi aux changements à l'image de son homologue masculin, la compétition a commencé ce mardi. Pour l'Equipe de France, les choses sérieuses commencent mercredi face à l'Italie.

Même s'il manque bon nombre de joueuses parmi les meilleures mondiales, un bon résultat en Billie Jean King Cup pour clôturer l'année 2023 serait formidable pour l'équipe de France. Toutes les joueuses ont répondu présent : Caroline Garcia sera bien là, tout comme la nouvelle venue Varvara Gracheva, Alizé Cornet, Clara Burel et Kristina Mladenovic pour le double. Autrement dit, la France peut nourrir de belles ambitions pour terminer l'année en beauté.

Une compétition différente

Même si la formule n'est pas la même par rapport à avant, la Billie Jean King Cup reste une compétition où les joueuses ont envie de bien faire pour leurs collègues. Véritable pilier de cette équipe, Alizé Cornet a confié encore avoir cette flamme dans une interview sur le site de la compétition. « Nous savons que nous pouvons faire ressortir le meilleur de notre tennis avec l’équipe de France et je pense que cela fait une énorme différence. On sait ce que le capitaine peut nous apporter sur le terrain et comment il peut nous aider à être les meilleures versions de nous‐mêmes. Je suis très fière de faire partie de cette équipe depuis si longtemps. J’ai gardé le rêve pendant toutes ces années. A chaque fois que je suis appelée en équipe de France, je suis toujours super contente, super fière de représenter mon pays. Nous l’avons gagnée dans le passé. Cela fait plus de six mois que nous attendons ce moment » assure la Niçoise.

Un beau combat à prévoir

Opposée à l'Italie et à l'Allemagne, la France va devoir se méfier de ces deux nations. En effet, Caroline Garcia devrait affronter Jasmine Paolini, une adversaire qui lui a posé problème dernièrement puisqu'elle s'est inclinée face à elle malgré avoir obtenu plusieurs balles de match le mois dernier à Zhengzhou. Côté allemand, il faudra se méfier de Tatjana Maria et de Laura Siegemund. Les Bleues de Julien Benneteau entreront en piste ce mercredi à 10h face à leurs voisines transalpines.

Un format regrettable

A l'image de la Coupe Davis, la Billie Jean King Cup (anciennement Fed Cup) a perdu de sa saveur pour beaucoup de joueuses. En effet, la compétition est désormais organisée dans une ville choisie pour accueillir la phase finale et cette année c'est à Séville que les meilleures nations se départageront. Pour rappel, seules 12 équipes y sont invitées et sont réparties en groupes de 3. Seule la première équipe de chaque poule passe en demi-finales. Autre point regrettable : les rencontres des poules B et D (celle de la France) se jouent à partir de 10h du matin. Pas sûr que les tribunes soient très remplies...