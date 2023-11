Rolex Paris Masters : À Bercy, Alcaraz rend un bel hommage à Djokovic

Benjamin Labrousse

Numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz a une nouvelle fois ébloui tout le monde cette année. Le prodige espagnol, seulement âgé de 20 ans, arrive toutefois à ce tournoi de Bercy assez diminué, et ne part pas dans la peau du grand favori. Si ce rôle semble davantage revenir à Novak Djokovic, Alcaraz a tenu à adresser quelques mots sympathiques à l’égard de sa relation avec le numéro 1 mondial.

En attendant le potentiel retour de Rafael Nadal en 2024, le grand rival de Novak Djokovic est encore un Espagnol. Cette saison, le Serbe et Carlos Alcaraz se sont ainsi rendu coup pour coup, avec un finale d’anthologie disputée entre les deux hommes et remportée par le Murcien à Wimbledon. Tous deux très fair-play, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz semblent entretenir une très bonne relation sur et en dehors des courts.

Djokovic et Alcaraz se sont entraînés ensemble à Bercy

« Je pense que c'était la meilleure façon de se préparer pour ce tournoi, de s'entraîner avec le meilleur. Nous avons discuté avant de venir à Paris et nous nous sommes demandé si nous pouvions nous entraîner un jour. C'est arrivé hier (dimanche). Il a gagné… J'espère que ce n'est qu'un entraînement » , déclarait récemment Carlos Alcaraz après quelques entraînements disputés avec Novak Djokovic à Bercy.

« C’est agréable d’être avec lui »