EXCLU - Rolex Paris Masters - Gilles Simon : «Sur Twitch, on peut parler plus librement»

Ancien numéro 6 mondial et vainqueur de 14 titres sur le circuit ATP, Gilles Simon a fait partie d’une génération dorée du tennis français aux côtés de Gaël Monfils, Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet notamment. Le Français a terminé sa carrière à l’occasion du Rolex Paris Masters en 2022 au terme d’un dernier baroud d’honneur d’exception, où il a réussi à atteindre les huitièmes de finale. De retour à Paris et sur la plateforme Twitch aux côtés du streamer Rivenzi, il semble avoir trouvé une deuxième passion. Le 10 Sport a pu aller à sa rencontre.

Vous revenez ici au Rolex Paris Masters 1 an après votre retraite sportive au terme d'un dernier grand moment. Quel sentiment vous avez en revenant ici ?Je suis content de revenir. Je suis très content de la manière dont ça s’est fini l’année dernière, je n’ai de regrets sur rien. Je ne sais pas si je vais venir souvent dans la semaine, il y a peut-être une ou deux personnes à voir.



Comme à Roland-Garros, vous êtes ici pour une émission sur la plateforme Twitch avec Rivenzi. Est-ce un lien que vous souhaitez continuer d'établir ?J’aime bien Twitch, j’aime bien le ton même si je n’ai pas envie de lancer ma propre chaîne. On a fonctionné ensemble sur les eSeries à Roland-Garros (compétition e-sportive, ndlr). La première fois que je suis venu sur Twitch, c'était avec Gaël qui a sa chaîne et son émission. Je viens d’une génération où à chaque fois il faut faire attention à ce que tu dis et tout le monde sait que je n'aime pas beaucoup les médias pour ça.



Qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans ce format ?

Sur Twitch, tu as l’impression que tu peux enfin parler normalement donc ça me correspond plus. C’est un format différent qui me plaît beaucoup, le ton est beaucoup moins formel que la télévision traditionnelle que l’on connaît. Là, il y a une expérience différente avec du commentaire même si je n’aime pas beaucoup le commentaire. En fait, ce n’est pas que j’aime pas, c’est que je n’aime pas comme c’est fait car ça a toujours été fait de cette manière là et que les gens sont habitués. C’est peut-être l’occasion d’essayer quelque chose de différent. Ce qui me plaît, c'est le côté détente, c’est moins formel, on peut se parler, on peut se chambrer. A la télé, je l’ai fait deux fois mais tu ne peux pas chambrer la personne à côté de toi. Sur Twitch, on peut parler plus librement et je préfère.

« Peut-être qu'on me retrouvera à la télé »

La télévision, vous en parliez. C'est un domaine où vous vous êtes fait assez discret. Vous avez prévu d'y retourner à un moment donné ?

Peut-être qu’on me retrouvera à la télé, on sait jamais, si un format comme celui-là sur Twitch fonctionne bien et se retrouve à la télé. Pour l'instant, ce n'est pas ma priorité.



Vous avez aussi passé une formation cette année pour devenir entraîneur de tennis. Qu'est-ce que vous comptez en faire à l'avenir et y a-t-il une chance de vous revoir sur le circuit ATP ?Effectivement, je l'ai passée cette année. Je voulais avoir ma formation car je ne sais pas de quoi l’avenir sera fait. Cela m’a pris beaucoup de temps, environ 6 mois, et c’était même un peu stressant. Je suis content de l’avoir faite et de l’avoir eue. Je ne l'ai pas passée pour entraîner direct l’année suivante mais au moins je l’ai.