Tennis : Numéro 1 français, il lâche une bombe sur les Jeux olympiques

C'est le grand début du Rolex Paris Masters ce lundi et le programme est déjà très dense. En effet, le numéro 1 français Adrian Mannarino débutera son tournoi face au Néerlandais Botic Van de Zandschulp. A 35 ans, celui qui occupe aujourd'hui le 25ème rang mondial ne comptait pas forcément se retrouver à cette place. Grâce à une formidable saison, la meilleure de sa carrière, le Français reste un personnage tellement atypique, ce qu'il n'a pas manqué de démontrer au moment d'aborder le dernier Masters 1000 de la saison.

Tête d'affiche du tennis français cette année, Adrian Mannarino aura à cœur de terminer la saison 2023 sur une note positive. Pourtant le 25ème joueur mondial ne se trouve pas aussi extraordinaire par rapport aux années précédentes. C'est du moins ce qu'il a confié à nos confrères de L'Equipe avant son entrée en lice ce lundi au Rolex Paris Masters.

Pas au top tennistiquement

Alors qu'il réalise la meilleure saison de sa carrière, et ce à 35 ans, on pourrait penser qu'Adrian Mannarino se sente pousser des ailes. Pas du tout : il est tout de même satisfait de son niveau de jeu mais pas assez pour le convaincre pleinement. « Je ne pense pas jouer mon meilleur tennis. J'ai progressé, mais mes très bons jours sont assez rares. Mais une saison, c'est assez complexe. Cette année, ça a tourné en ma faveur et j'arrive pratiquement à mon meilleur classement. J'ai l'impression que mon niveau moyen est un peu plus élevé, mais je n'atteins pas mon top assez régulièrement » confie-t-il.

Les Jeux olympiques, pas vraiment un objectif ?

12ème à la Race pour les Jeux olympiques, Adrian Mannarino s'est très bien positionné dans la course à l'accession au tournoi olympique. Le Français est désormais quasiment sûr d'y participer mais il se pose beaucoup de questions quant à ce grand événement. « Les JO, je trouve ça incroyable. Mais y participer sans avoir l'espoir de faire une médaille, je trouve ça un peu ridicule. Je n'aime pas juste participer, j'aime avoir des objectifs. Mais comme ça va se jouer sur terre battue, je pensais n'avoir aucune chance de médaille. Ça reste dans un petit coin de ma tête, mais c'est encore bien loin. Je ne dis pas que je n'ai pas envie d'y participer, mais j'ai prouvé tout au long de ma carrière que je n'ai aucune chance d'aller chercher une médaille sur terre battue. Faire acte de présence, ce n'est pas vraiment dans mon caractère » déclare-t-il. Des propos qui vont totalement avec sa personnalité.

Aucun objectif