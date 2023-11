Djokovic veut balayer Nadal et Federer, l’annonce est faite

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dimanche à Bercy, Novak Djokovic a encore déroulé, s’imposant sans trembler face à Grigor Dimitrov (6-4, 6-3). Le Serbe décroche à Paris le 97e trophée de sa carrière, son 40e Masters 1000, de quoi lui permettre d’entrer un peu plus dans l'histoire et de creuser l’écart sur Rafael Nadal et Roger Federer. C’est en tout cas l’avis de Guido Monaco.

Nouvelle démonstration pour Novak Djokovic. Grigor Dimitrov n’a eu aucune chance face au Serbe en finale du Rolex Paris Masters en s’inclinant en deux sets (6-4, 6-3). Le Bulgare poursuit sa série noire contre le numéro 1 mondial qui, de son côté, se rapproche des 109 titres de Jimmy Connors en totalisant 97 succès en tournoi. Aux yeux de certains observateurs, Novak Djokovic creuse l’écart dans le débat du GOAT (plus grand de tous les temps) face à Rafael Nadal et Roger Federer. C’est le cas de Guido Monaco, estimant que le Serbe veut encore frapper plus fort.

« Il a une histoire différente »

« Je ne me demande pas pourquoi, à un moment donné, Federer est devenu quelque chose de religieux, presque intouchable, et pourquoi Djokovic peut être un peu détesté. Je me plains des pics, à la fois positifs vers le haut et de cette haine exagérée envers Djokovic. Il a ce truc en lui de devoir toujours prouver plus que les autres, parce qu’il est arrivé plus tard et que les autres étaient déjà des idoles. Il a une histoire différente, il vient d’un endroit différent dans le monde. Il faut toujours se mettre à la place des autres », confie l’ancien joueur devenu consultant dans des propos accordés à OA Sport.

« Convaincre même les admirateurs les plus réticents de Federer et de Nadal qu’il est le plus fort »