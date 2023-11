Rolex Paris Masters : Djokovic glisse un tacle à Nadal

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les années défilent, mais Novak Djokovic demeure solidement attaché au sommet du tennis. Lors du Rolex Paris Masters, le Serbe est venu à bout d'adversaires coriaces pour mettre la main sur son 40ème Masters 1000, un record. Le numéro un mondial ne s'en cache pas, la quête de nouveaux records est une réelle source de motivation.

Les chiffres sont ahurissants. En battant Grigor Dimitrov en finale du Rolex Paris Masters ce dimanche (6/3 6/4), Novak Djokovic a mis la main sur le 97ème titre de sa carrière, son 40ème Masters 1000. Le Serbe n'est plus qu'à douze longueurs de Jimmy Connors, recordman du nombre de titres. Djokovic aura l'occasion d'enrichir un peu plus son palmarès lors du Masters de fin d'année, qui débutera le 12 novembre.





Tennis : Djokovic trop fort, cavalier seul en fin de saison ? https://t.co/zmfiUb69bt pic.twitter.com/PYSFHRTKdk — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

« Je vise tous les records que je peux réaliser »

Après sa victoire ce dimanche, Djokovic a reconnu que cela pourrait devenir un objectif concret. « Je vise tous les records que je peux réaliser. Je n’ai jamais eu de problème à dire ça. C’est pour ça que les gens ne m’aiment pas. Je ne prétends pas, comme certains le font, dire que je veux réaliser quelque chose et me comporter différemment par la suite » a-t-il confié dans des propos rapportés par We Love Tennis. Certains ont interprété cela comme une réponse à Rafael Nadal, qui déclarait ceci au sujet de Novak Djokovic.

Une réponse à Rafael Nadal ?