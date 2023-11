Nadal, Federer... Le plan machiavélique de Djokovic dévoilé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dimanche dernier, Novak Djokovic a enrichi un peu plus son palmarès en mettant la main sur son septième Rolex Paris Masters, son 40ème Masters 1000. Une marque que n'ont jamais franchi Roger Federer et Rafael Nadal. En réalité, le Serbe ne compte pas s'arrêter là et souhaite empiler de nouveaux trophées afin de faire taire les critiques.

Cela ne fait aucun doute. Novak Djokovic est l'un des plus grands joueurs à avoir foulé un terrain de tennis. Les chiffres le montrent bien. Le Serbe a mis la main sur 97 titres, dont 40 Masters 1000. Mais le numéro un mondial est-il reconnu à sa juste valeur ? La question se pose, alors que de nombreux sifflets ont retenti lors du dernier Rolex Paris Masters. Un traitement que n'a jamais reçu Roger Federer, ou même Rafael Nadal.

Tennis : Djokovic vers tous les records ? Il tacle Nadal ! https://t.co/F2FjKenm4Q pic.twitter.com/fSDkpHEAJw — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

« Une haine exagérée » envers Djokovic

« Je ne me demande pas pourquoi, à un moment donné, Federer est devenu quelque chose de religieux, presque intouchable, et pourquoi Djokovic peut être un peu détesté. Je me plains des pics, à la fois positifs vers le haut et de cette haine exagérée envers Djokovic. Il a ce truc en lui de devoir toujours prouver plus que les autres, parce qu’il est arrivé plus tard et que les autres étaient déjà des idoles » s'est interrogé Guido Monaco, ancien joueur italien.

Djokovic veut montrer qu'il est le plus fort