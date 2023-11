Tennis : «Évacuer ses démons», une surprenante révélation tombe avec Djokovic

Benjamin Labrousse

Vainqueur du Rolex Paris Masters le 5 novembre dernier, Novak Djokovic effectue son entrée en lice au Masters de fin d’année ce dimanche soir (face à Holger Rune) dans la peau du grand favori. Toujours plus mature dans son jeu, le Serbe jubile lorsque le public se retourne contre lui. Selon certains, Nole a besoin d’évacuer son esprit en jouant avec les supporters.

Actuellement, Novak Djokovic ne possède pas d’équivalent sur le circuit ATP. Seul le prodige Carlos Alcaraz aura réussi à empêcher le Serbe de réussir son rêve de Grand Chelem Calendaire en le battant en finale de Wimbledon. En attendant un possible retour aux affaires de Rafael Nadal courant 2024, Novak Djokovic s’affirme un peu plus comme le joueur avec le plus de force mentale en soi. Mais à la différence de l’Espagnol, Nole est davantage expressif, n’hésitant jamais à jouer avec le public. Si parfois, cette attitude lui a valu de nombreux sifflets, le natif de Belgrade a prouvé à maintes reprises que la haine des spectateurs lui était au final bénéfique…

« Il n’en a plus rien à faire »

« Il apprécie même les moments où le public est contre lui car il n’en a plus rien à faire. Il se dit : « vous voulez jouer contre moi mais vous ne savez pas contre qui vous jouez ». Je pense que c’est un signe de maturité. Même si parfois il ne se sent pas bien et qu’il crie, il ne perd pas le nord pour autant » , estime l’ancien joueur désormais consultant Alex Corretja dans des propos relayés par WeLoveTennis .

« Il a besoin d’évacuer ses démons de son corps »