Mbappé : Un ancien du PSG valide son transfert !

Benjamin Labrousse

C’était attendu, c’est désormais officiel, Kylian Mbappé quittera le PSG à l’issue de cette saison. Depuis cette annonce parue vendredi soir, plusieurs personnalités du club parisien se sont livrées à ce sujet. C’est notamment le cas de Javier Pastore, qui a affirmé comprendre le choix de son ancien partenaire. Explications.

Après sept ans au PSG, Kylian Mbappé s’en va. A travers une vidéo postée sur ses réseaux sociaux ce vendredi soir, l’attaquant de 25 ans a confirmé qu’il quitterait le club parisien à l’issue de son contrat en juin prochain. Auprès de l’Equipe , Javier Pastore, icône du PSG, s’est livré sur le départ de son ancien coéquipier.

PSG : Mbappé a tranché pour ses adieux ! https://t.co/4qfBplq23L pic.twitter.com/sTnQV7ibLs — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

« Pour moi, il a eu un impact incroyable au PSG »

« Dans le foot, chaque époque est marquée par certains joueurs. Dans l'époque moderne du PSG, Kylian est sans nul doute le joueur le plus marquant, entre ses stats, les titres, tout ce qu'il a apporté au club sur le plan national et mondial » , a ainsi déclaré l’Argentin. « C'est un des meilleurs joueurs, ça ne fait aucun doute. Après, cela dépend des goûts de chacun pour tel ou tel type de joueur. Si je dis que c'est le meilleur de l'histoire, un autre va dire que c'est tel autre joueur. Pour moi, il a eu un impact incroyable au PSG, il a énormément fait grandir le club, comme lui a grandi en tant que joueur, et sans aucun doute un des meilleurs de l'histoire du PSG. En tant que supporter du PSG, ce que je suis resté, je suis très content qu'il soit resté sept ans au club, qu'il ait fait tout ce qu'il a fait » .

« Aujourd'hui, je soutiens sa décision à 100 % »