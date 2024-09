OM - Greenwood : Le malaise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recrue phare de l’été à l’OM, Mason Greenwood a débarqué pour environ 26M€, hors bonus, en provenance de Manchester United qui l’a écarté après les accusations portées par la femme du joueur. Accusé de violence, l’ailier anglais réalise un excellent début de saison à Marseille, mais la situation met très mal à l’aise Daniel Riolo.

Recrue star de l'été de l'OM, Mason Greenwood réalise un début de saison impressionnant avec 5 buts inscrits en 3 rencontres. Cependant, son cas est très délicat à juger puisqu'il est indissociable des accusations de violence portées par sa femme. Invité à commenter le cas de l'ailier anglais, Daniel Riolo ne cachait pas son malaise.

Le cas Greenwood embarrasse Riolo

« Une deuxième chance, ça dépend ce que tu as fait. J’en ai rien à foutre de deuxième chance avec ce qu’il a fait. Est-ce que je suis gêné de parler de Greenwood ? 100% je suis gêné, mais il faudra arrêter. Ça servira à rien. On ne pourra pas toute l’année dire Greenwood quand je le regarde sur le terrain je le trouve fantastique. Je ne peux pas, sinon on n’y arrivera pas. Sinon, il faudra prendre l’option je fais comme s’il n’existait pas. Bah non. On va en parler et je ne vais pas pour autant oublier ce qu’il est. Après il y a des choses qui sont plus compliquées comme quand on me dit le Qatar… Là on parle d’un mec qui a réellement agressé avec ses mains. Ce n'est pas une idée, ce n’est pas un concept. Il y en a eu d’autres, quand Boateng est venu à Lyon, je l’ai dit, ça me gêne de parler de ce mec-là », confiait récemment l’éditorialiste de RMC sur le plateau de l’After Foot, avant de poursuivre.

«C’est super gênant»

« Mais il n’y a pas que ça qui me gêne. Là, c’est clair, net, ses mains sont allées sur la gueule de la femme, c’est un agresseur. Ça me gêne profondément. Mais qu’est-ce que tu veux qu’on fasse ? Ou alors à chaque fois qu’on va en parler, on va faire une parenthèse ou un préambule (…) Il y a eu le cas Lucas Hernandez, mais Greenwood, mais c’est vraiment un cas particulier. Il y a eu le visuel, il y a eu les photos, la plainte retirée, mais on sait que ça a été très violent. C’est super gênant, mais moi si je suis Longoria, Benatia, moi je le prends jamais. Ils ont décidé de le faire, maintenant il est là, je vais regarder ses matchs et quand il fera ses exploits on sera bien obligé de dire qu’il est super fort pour l’OM », ajoute Daniel Riolo.