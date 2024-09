Zidane - Équipe de France : Une date est fixée ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Logiquement annoncé comme étant le grand favori pour venir reprendre un jour le flambeau de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France, Zinedine Zidane semble prêt. En attendant, le patron de la FFF, Philippe Diallo, conforte encore et toujours Deschamps dans ses fonctions, mais les choses pourraient se décanter à la fin de son contrat en 2026. Explications.

Zinedine Zidane en équipe de France, c'est pour quand ? Après un Euro 2024 jugé assez décevant dans le jeu, les Bleus de Didier Deschamps se sont une nouvelle fois inclinés pour leur rentrée vendredi soir face à l'Italie (1-3), et certains réclament désormais un changement de sélectionneur. C'est notamment le cas de Daniel Riolo, dans l'After Foot sur RMC Sport après la rencontre : « Aujourd’hui, le discours de Deschamps est usé jusqu’à la corde et plus personne n’adhère. […] Ses méthodes à la papa et ses vieux entraînements dépassés ne prendront plus avec les nouveaux. On savait que c’était le bout de l’histoire et qu’il fallait changer (NDLR : En 2022 après la Coupe du Monde en Qatar), mais il n’a pas voulu changer. On va encore l’avoir à la tête des Bleus alors que Zidane était prêt. Tant pis, on ira au bout de l’histoire avec lui, c’est triste », a-t-il lâché, confirmant au passage que Zidane attendait le poste.

La FFF met les choses au clair

Mais dans un entretien accordé au Figaro, Philippe Diallo fait une annonce claire sur l'avenir de Didier Deschamps. Dans l'immédiat, le patron de la FFF ne souhaite aucunement se séparer de son sélectionneur national et entent respecter son contrat : « C’est le plus grand sélectionneur de l’histoire de l’équipe de France. Il a un contrat jusqu’en 2026, il remplit les objectifs et donne satisfaction. Son avenir ? Chaque chose en son temps. Ce n’est pas mon état de réflexion. La question du moment, et j’ai aimé ce mot de Didier Deschamps, de réoxygéner l’équipe. Cette réoxygénation, c’est la volonté de Didier Deschamps et je la partage », explique Diallo.

Rien avant 2026

« Je pense qu’il va se servir de cette Ligue des nations pour préparer notre objectif majeur, la Coupe du monde 2026. On est en train de bâtir l’équipe pour que les Bleus soient au rendez-vous aux Etats-Unis », poursuit le président de la FFF. En clair et malgré tout le contexte actuel plutôt délicat autour de l'équipe de France, Didier Deschamps ne semble pas menacé à court terme. Mais cela pourrait être le cas en 2026 après la Coupe du Monde. Une opportunité en or pour Zinedine Zidane, s'il n'a toujours pas repris de club d'ici-là.