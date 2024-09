Zidane - Deschamps : La FFF s’est plantée ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vendredi soir, l’équipe de France a raté sa rentrée en s’inclinant sur la pelouse du Parc des Princes face à l’Italie (1-3), et ce malgré une ouverture du score record de Bradley Barcola. Une nouvelle contreperformance qui risque de relancer les débats concernant l’avenir de Didier Deschamps, un sujet déjà fortement évoqué depuis plusieurs mois.

Durée soirée pour les Bleus. De retour après son élimination en demi-finale de l’Euro, l’équipe de France a raté sa rentrée en s’inclinant face à l’Italie (1-3) en Ligue des Nations sur la pelouse du Parc des Princes. Tout avait pourtant bien commencé avec l’ouverture du score de Bradley Barcola après douze secondes de jeu, de quoi le faire entrer dans l’histoire avec le but le plus rapide de l’histoire de la sélection tricolore. Finalement, la Squadra est revenue au score avant la mi-temps, avant de prendre l'avantage en seconde période.

Griezmann : Deschamps doit gérer un malaise en équipe de France ! https://t.co/RHaVS4Hsc1 pic.twitter.com/8qtKOTgkNf — le10sport (@le10sport) September 6, 2024

Le débat se poursuit

L’équipe de France enchaîne ainsi une deuxième défaite de suite avant de retrouver la Belgique lundi soir, une nouvelle prestation peu convaincante des Bleus qui devrait relancer les débats autour de la continuité de Didier Deschamps. Prolongé par Noël Le Graët après le Mondial 2022 jusqu’en 2026, le sélectionneur des Bleus ne fait plus l’unanimité depuis longtemps et le jeu déployé à l’Euro l’avait plus que jamais placé sous le feu des critiques depuis sa nomination il y a douze ans, sans remettre en cause son avenir.

La FFF soutient Deschamps

« Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat. Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Didier poursuivra sa mission », confiait Philippe Diallo, président de la FFF, dans la foulée de l’élimination contre l’Espagne. Alors que Zinedine Zidane n’a toujours pas retrouvé de banc et n’a d’yeux que pour l’équipe de France, Didier Deschamps s’est accroché à sa place et restera, au moins, jusqu’en 2026. « On savait que c’était le bout de l’histoire, qu’il fallait changer, il n’a pas voulu lâcher, regrettait le journaliste Daniel Riolo vendredi soir sur RMC. On va encore se le cogner à la tête des Bleus alors que Zidane était prêt, tant pis, on va aller au bout de l’histoire avec lui ».

Alors selon vous, la FFF a-t-elle eu raison de repartir avec Didier Deschamps après l’Euro ? À vos votes !