Tennis : Sinner a les dents longues, grand succès à domicile ?

Numéro 4 mondial, soit le meilleur classement de l'histoire pour un joueur italien, Jannik Sinner sera la principale attraction du public la semaine prochaine à Turin. Le natif de San Candido a passé un cap cette année en s'invitant dans le top 4 et en réussissant de grandes performances. Vainqueur de son premier grand titre, le Masters 1000 de Toronto cet été, il a aussi livré un magnifique combat à Pékin et à Vienne dans deux ATP 500 face à Daniil Medvedev. Et forcément, il aura pour objectif de briller sur ses terres pour sa première qualification officielle au Masters.

A quelques jours du Masters et d'un rendez-vous exceptionnel pour tous les joueurs, les déclarations commencent à émerger. Les joueurs sont déjà arrivés à Turin pour le dernier tournoi de l'année qui commence dimanche. Si Novak Djokovic semble être le favori logique de la compétition, il aura fort à faire face à Jannik Sinner par exemple, qui aura la chance d'être porté par son public.

En pleine confiance

Catégorisé comme ce joueur ayant du mal à briser ses plafonds de verre les années précédentes, Jannik Sinner réalise la meilleure saison de sa carrière pour le moment. Demi-finaliste à Wimbledon et vainqueur à Toronto, l'Italien a prouvé qu'il fallait compter sur lui dans les grands rendez-vous. « Lorsque l’on se sent en confiance, il est toujours un peu plus facile de jouer, mais la confiance est quelque chose que l’on doit gagner. La confiance ne s’achète pas » a-t-il confié à l'ATP.

Des victoires références

S'il est aussi confiant, Jannik Sinner s'est mis dans cette position en parvenant à augmenter son niveau et en proposant plus de choses. En effet, il a remporté deux ATP 500 récemment, dont Pékin en battant Alcaraz et Medvedev à la suite. Rebelote à Vienne en battant 4 membres du top 15 sur son parcours. Même s'il a connu un coup d'arrêt à Paris la semaine dernière en déclarant forfait à cause de la fatigue, il semble arriver dans les meilleures conditions pour le Masters. « C’est un élément fondamental de la vie d’un joueur, qui se construit en gagnant beaucoup de matches, mais je dirais aussi que la personne que l’on bat est très importante. Dans cette idée, les victoires au tournoi de Pékin ont été très importantes cette saison » dit-il.

Première qualification au Masters

En 2021, Jannik Sinner était passé proche de la qualification pour le Masters puisqu'il était en fait le premier remplaçant. Mais grâce au forfait de Matteo Berrettini après le premier match, l'Italien avait déjà eu la chance de jouer deux matches devant son public, battant Hubert Hurkacz et ne s'inclinant qu'au tie-break du troisième set contre Daniil Medvedev dans un match sans enjeu. Cette année, c'est bien lui qui s'est qualifié tout seul pour ce tournoi des Maîtres.