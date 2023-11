Tennis : Sabalenka déchue de son trône, elle veut se rattraper

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

29ème joueuse à devenir numéro 1 mondiale dans l'histoire de la WTA après l'US Open, Aryna Sabalenka a connu une année exceptionnelle. La Biélorusse était présente partout, tout le temps, mais elle a souvent trébuché sur les dernières marches, à l'image de sa défaite en finale du Grand Chelem new-yorkais face à Coco Gauff. Mais voilà : ses 9000 points au classement ne suffisent pas pour finir l'année sur le trône, dépassée au tout dernier instant par Iga Swiatek.

En 2023, Aryna Sabalenka a passé un cap. La Biélorusse a commencé fort en remportant son premier Grand Chelem à l'Open d'Australie et elle a ensuite atteint au moins les demi-finales dans les autres tournois, une première pour une joueuse depuis Serena Williams en 2016. Logiquement, elle a fini par rattraper Iga Swiatek au classement et à la dépasser quand celle-ci a connu quelques difficultés. Battue par cette dernière en demi-finales du Masters, précipitant sa chute, Aryna Sabalenka a dressé le bilan de sa saison.

« J'ai beaucoup appris »

Déjà présente parmi les 10 meilleures joueuses du monde depuis quelques années, Aryna Sabalenka est passée à la vitesse supérieure en 2023. La Biélorusse a réussi à s'imposer en Grand Chelem et a continué à un jouer un tennis superpuissant. « Je veux quitter cette saison sur une note positive. Je suis fière de moi, j’ai fait d’énormes progrès cette saison et j’espère vraiment que ce n’est qu’un début. Je me comprends beaucoup mieux, je suis devenue plus mûre, c’est le plus grand changement. Cela a fait une énorme différence cette saison. J’ai beaucoup appris cette saison » assure-t-elle, pleine de positivité.

De retour au combat ?

Même si elle a été dépassée à la toute fin de l'année à la suite de la victoire d'Iga Swiatek au Masters, Aryna Sabalenka a gagné beaucoup de confiance pour tenter de poursuivre le combat avec la Polonaise dans les prochains mois. « J’ai l’impression que ces matches difficiles, c’est quelque chose dont on a parfois besoin pour apprendre. Je vais continuer à travailler. Je sens que je vais dans la bonne direction, je dois m’en tenir à notre plan et continuer à avancer, oublier les aspects négatifs de cette saison, me concentrer sur les aspects positifs, continuer à travailler et à m’améliorer » poursuit-elle.

Gros début de saison à défendre

Le problème dans ce combat pour la place de numéro 1 est qu'Aryna Sabalenka aura énormément de points à défendre dans les premiers mois de l'année puisqu'elle a remporté l'Open d'Australie et atteint la finale d'Indian Wells entre autres. La Polonaise avait été éliminée en huitièmes de finale en Australie et même si elle a ensuite gagné à Doha, elle aura moins de points à défendre par rapport à la Biélorusse avant Roland-Garros.