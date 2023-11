Tennis : Wawrinka, dernier baroud d'honneur avant la retraite ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Indéniablement l'un des meilleurs joueurs de l'époque du Big 3, Stan Wawrinka a évolué à un niveau exceptionnel pendant plusieurs années. Le Suisse a réussi à gagner 3 tournois du Grand Chelem pile pendant la domination de Djokovic, Federer et Nadal, un exploit qui mérite d'être souligné à chaque fois. Mais le Suisse arrive également vers la fin : à 38 ans, les efforts sont difficiles à fournir et il pourrait décider de terminer en beauté avant de ranger les raquettes.

Ancien numéro 3 mondial et capable de se sublimer dans les grands rendez-vous, Stan Wawrinka a marqué sa génération en réussissant une carrière extraordinaire malgré la domination du Big 3. Ces dernières années, il était plutôt sur la pente descendante et il a finalement disparu du circuit un an entre mars 2021 et mars 2022 après une blessure aux tendons. Depuis quelques mois, il s'est confié sur son envie de remporter un titre avant de mettre fin à sa carrière.

Une abnégation extraordinaire

Au-delà de la 300ème place à son retour sur le circuit en 2022, Stan Wawrinka a fourni d'incroyables efforts pour revenir au classement petit à petit. D'abord en difficulté, c'est à Metz qu'il a sorti la tête de l'eau l'an dernier en atteignant les demi-finales après être sorti des qualifications. De retour cette saison, il espère donc réaliser une performance similaire. L'année 2023 a été belle pour le Suisse, lui qui est largement revenu dans le top 100 et a même goûté quelques semaines au top 50. Classé 53ème cette semaine, il essaie de finir cette saison de la meilleure des manières.

Dernier titre avant de partir ?

Plus titré depuis Genève en 2017, Stan Wawrinka a connu plusieurs finales depuis. Cette année, au moment de son joli parcours à Umag, conclu par une défaite lors de la dernière marche, il avait déjà confié avoir envie de ce titre avant de raccrocher. « Si j’arrivais à gagner un titre, ce serait fabuleux pour moi. C’est aussi pour cela que je m’entraine dur et je me pousse à fond à l’entrainement. Les titres, à part certains qui en ont beaucoup, cela reste toujours un moment important. Et c’est vrai que cela reste un véritable objectif de ma fin de carrière » a-t-il déclaré la semaine dernière avant de retrouver Metz.

Un corps fatigué