Tennis : Ce crack a les dents longues, dernier rempart pour Djokovic ?

Bien lancé dans ce Masters 1000 de Rome après un premier tour tranquille, Novak Djokovic n'a pas beaucoup gagné en 2024 et pourtant, à l'approche de Roland-Garros, il paraît être le grand favori. En effet, malgré une forme en-deçà de ses standards, il a tout de même une grosse marge par rapport au reste du plateau et il peut profiter des blessures et absences de ses principaux adversaires. Mais attention, d'autres ont bien envie de déjouer ses plans...

Dans ce Masters 1000 de Rome un peu particulier avec l'absence des numéros 2 et 3 mondiaux, Novak Djokovic a le temps de peaufiner parfaitement ses derniers arrangements tennistiques avant Roland-Garros. Mais attention, d'autres auront l'occasion également de montrer les crocs, à commencer par Holger Rune. Sorti du top 10 puisqu'il n'a pas pu défendre ses points à Monte-Carlo, le Danois retrouve un tournoi qu'il apprécie beaucoup...

Rune en terre connue

Finaliste de l'édition 2023 du Masters 1000 de Rome, Holger Rune n'était pas passé très loin du titre. Le Danois a donc de grands repères dans ce tournoi qu'il apprécie beaucoup, comme il a déclaré avant son entrée en lice. D'ailleurs, il a franchi son premier match sans gravité, s'imposant sans concéder de break face au jeune Luca Nardi. En l'absence de certains joueurs, il pourrait rééditer cette performance en traversant le tableau.



Le combattant de retour ?

Moins tranchant lors de la deuxième partie de l'année 2023, Holger Rune a du mal à retrouver un gros niveau de jeu. C'est peut-être à Rome qu'il arrivera à le faire. « J’aime beaucoup ma réputation. J’aime mon état d’esprit, je suis un combattant, tout le monde le dit, c’est une bonne réputation. C’est amusant. Pour moi, c’est encore un problème d’accepter de perdre. Tout le monde dit qu’il faut savoir accepter les défaites. Quand je perds un match, je suis triste et en colère, c’est normal » déclare le Danois.

Un adversaire de taille pour Djokovic ?

En ce moment, Holger Rune pourrait être l'un des meilleurs adversaires pour Novak Djokovic. Les forces en présence ne sont pas nombreuses et il est à l'aise sur terre battue même s'il ne joue pas à son meilleur niveau en ce moment. Il faut quand même dire qu'à Monte-Carlo, il était proche de faire tomber Jannik Sinner. Avec son tempérament de feu, Rune ne se défile jamais devant un grand défi et il aura à cœur de tout donner si jamais il atteint la finale face au numéro 1 mondial.