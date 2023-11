Tennis : Novak Djokovic confirme, il va dépasser les 400 semaines sur le trône !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à la place de numéro 1 mondial depuis la fin de l'US Open, Novak Djokovic a décidé de s'absenter quelques semaines pour se reposer et prendre du temps en famille. Le Serbe s'exposait à un retour de Carlos Alcaraz au classement mais celui-ci n'a jamais réussi à inverser la tendance. Titré au Rolex Paris Masters, le Serbe avait quasiment assuré sa place jusqu'à la fin de la saison. C'est chose faite depuis sa victoire dimanche soir face à Holger Rune au Masters.

Auteur d'une année 2023 exceptionnelle, Novak Djokovic a tout de même moins joué que ses principaux adversaires et c'est pour cela qu'il n'a pas une avance incroyable au classement. Le Serbe est maintenant assuré de finir l'année en tant que numéro 1 mondial pour la huitième fois de sa carrière, un nouveau record. D'ailleurs, il pourrait encore s'emparer d'un autre record s'il continue de jouer à un haut niveau...

Un match très difficile

Comme à leur habitude, Holger Rune et Novak Djokovic ont disputé un joli combat dimanche soir à Turin pour la première journée du Masters. Le Danois et le Serbe sont à chaque fois obligés de se départager au troisième set, comme c'était le cas à Paris il y a à peine dix jours. C'est d'ailleurs le 8ème mondial qui a eu de l'avance dans les deux premiers sets en faisant le break avant d'être repris. Finalement, après une bagarre de 3 heures, c'est bien le Serbe qui a triomphé face à un Danois qui a fini par fatiguer physiquement. « Je savais que ce serait une soirée difficile pour moi. Si je voulais gagner ce match, je devais travailler très dur. On voyait qu’il y avait beaucoup d’émotions sur le terrain » a commenté Djokovic après sa victoire.

Numéro 1, c'est fait !

Il faut dire qu'en arrivant à Turin, Novak Djokovic était déjà quasiment assuré de finir l'année sur le trône. En effet, il aurait fallu qu'il s'écroule en perdant toutes ses rencontres et que Carlos Alcaraz gagne le tournoi en remportant tous ses matches. Avec sa victoire face à Rune, obtenue dans la douleur, il a laissé échapper la pression de cet objectif. « J’avais hâte de gagner ce soir et de me débarrasser de cette pression. J’ai gagné Paris, ce qui m’a mis dans une bien meilleure position au classement. Je savais qu’en arrivant à Turin, je n’aurais qu’à gagner 1 match. Un grand objectif est atteint. Tout le reste est désormais un bonus » a-t-il déclaré.

406 semaines, et c'est pas fini !

Alors qu'il occupe la tête du classement ATP pour la 398ème semaine à l'heure actuelle, Novak Djokovic est désormais assuré de finir 2024 à la place de numéro 1 mondial et donc il dépassera les 400 semaines. Pour rappel, il a déjà dépassé les 377 semaines de Steffi Graf en 2023, ce qui était le record absolu hommes et femmes confondus. Avec pour le moment 406 semaines assurées, il pourrait faire grimper ce total encore un peu plus, lui qui ne semble pas prêt à ralentir la cadence.