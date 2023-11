Masters : Jannik Sinner au rendez-vous, Djokovic est prévenu !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 4 mondial et auteur d'une très belle saison, Jannik Sinner s'est qualifié officiellement pour le Masters pour la première fois de sa carrière. L'Italien, qui a passé plusieurs caps cette année, a la chance d'évoluer sur ses terres, à Turin, et il n'a absolument pas raté son premier rendez-vous dimanche. Opposé à Stéfanos Tsitsipas, il n'a laissé que des miettes au Grec et se prépare bien pour le duel qui l'oppose à Novak Djokovic.

Plus puissant, plus entreprenant, plus de variations. C'est comme ça que Jannik Sinner a pu passer au niveau supérieur en 2023. Tout juste en dehors du top 15 au début de la saison, l'Italien a finalement répondu présent quasiment à chaque grand rendez-vous. Vainqueur à Toronto, son premier Masters 1000, il a aussi atteint sa première demi-finale en Grand Chelem à Wimbledon. Véritable tête d'affiche du tennis italien, Sinner est très attendu à Turin. Dès cette année pour soulever le trophée ?

Maîtrise parfaite

Opposé à Stéfanos Tsitsipas pour son entrée en lice, Jannik Sinner n'a connu aucune difficulté pour se sortir du piège. Le Grec, qui rejouait très bien ces derniers temps mais a subi une petite alerte physique avant le Masters, n'a pas pu se procurer la moindre balle de break. L'Italien a été très solide au service et dans le jeu, empêchant totalement son adversaire de s'exprimer. C'était la performance dont il avait besoin pour débuter la compétition.

Un joueur plus qu'attendu

Avec ses récents exploits, Jannik Sinner a le projecteur braqué sur lui dans ce Masters. L'ambiance était déjà au rendez-vous pour son premier match mais c'est surtout qu'il y a des affiches de lui un peu partout en ville. « C'est un plaisir immense de jouer ici, à Turin, en Italie. Bien sûr, il y a un peu de pression, mais je l'ai bien gérée. Et j'ai bien joué, ce qui est le plus important. Le tennis devient très populaire en Italie. Avant, c'était comme s'il n'y avait qu'un seul sport. Mais le tennis progresse vite et c'est bien de faire partie de tout ça. La façon dont j'ai joué cette saison me permet d'être ici en confiance » confie Sinner dans des propos rapportés par L'Equipe .

Adversaire principal de Djokovic

Déjà désigné comme étant le principal adversaire de Novak Djokovic avant la compétition, le résultat de la première journée le confirme. Jannik Sinner est pour le moment premier de son groupe puisqu'il a gagné son match en deux sets. Il attend avec impatience sa rencontre avec le numéro 1 mondial qui devrait avoir lieu en troisième rotation pour cette poule. L'Italien n'a jamais battu le Serbe en 3 confrontations, ce serait l'occasion idéale pour lui.