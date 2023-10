Tennis : Osaka bien de retour, elle provoque déjà des secousses !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que la saison WTA touche bientôt à sa fin, l'heure est déjà à la programmation de l'année 2024. Et dans la liste des retours qui s'annoncent nombreux sur le circuit féminin, le nom de Naomi Osaka arrive en tête de liste. La Japonaise, qui a interrompu sa carrière momentanément pour donner naissance à son premier enfant, sera présente à l'Open d'Australie et elle a choisi de récupérer son coach avant sa pause, ce qui a provoqué quelques polémiques...

Avec 4 titres du Grand Chelem à son palmarès, Naomi Osaka fait partie de ces joueuses capables de se propulser au sommet du circuit. La Japonaise, en difficulté ces dernières années en raison de sa santé mentale, jouait très peu avant de prendre vraiment ses distances avec le sport fin 2022. Après un an passé en dehors des courts, elle a prévu de faire un gros retour à la compétition, promettant de jouer plus qu'elle ne le faisait.

Grand retour en perspective

Touchée par son succès au plus haut niveau, Naomi Osaka a passé des mois difficiles en essayant de s'occuper de sa santé mentale. Dans le monde du tennis, c'est vraiment elle qui a ouvert ce sujet tabou à Roland-Garros en 2021. Mais la Japonaise a prévu de grandes choses pour l'année 2024 et elle sera bien présente pour le début de la saison pour tenter de retrouver son niveau qui était le sien. Pour rappel, elle s'est imposée à deux reprises à l'Open d'Australie et à l'US Open et était considérée comme la meilleure joueuse du monde sur dur quand elle était à son meilleur niveau.

Tennis : Les enseignements du tirage au sort du tableau de Shanghai https://t.co/NEp2RxO8GT pic.twitter.com/cdf5D6NPK1 — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

Retour de Wim Fissette

Forcément, comme elle a interrompu sa carrière pour mettre au monde son premier enfant, Naomi Osaka a laissé filer son coach, Wim Fissette, l'un des plus réputés sur le circuit WTA. C'est donc la Chinoise Zheng Qinwen qui l'a récupéré et la 23ème mondiale a connu un magnifique été en remportant son premier titre et en atteignant les quarts de finale à l'US Open. Mais voilà, leur association est terminée puisque le Belge a décidé de retrouver la Japonaise. « Il a rompu le contrat, ce qui est très immoral. C’est son choix, je vais le respecter. Je ne veux plus parler de cette personne » a déclaré la Chinoise, récente victorieuse lors des Jeux asiatiques.

Un retour polémique