Tennis : Les enseignements du tirage au sort du tableau de Shanghai

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Huitième Masters 1000 de la saison, le tournoi de Shanghai refait son apparition dans le calendrier ATP cette saison. En effet, en raison de la pandémie, aucun tournoi n'avait eu lieu en Chine depuis 2019. Inauguré en 1996, il ne fait partie que des plus grands tournois de la saison que depuis 2009, date de la création de l'appellation "Masters 1000". Malgré l'absence de Novak Djokovic, le tirage au sort a réservé de belles affiches pour ce tournoi qui a adopté le long format.

Dans cette fin de saison un peu bizarre où les tournois commencent et finissent en plein milieu de semaine, le Masters 1000 de Shanghai ouvre ses portes pour le grand tableau à partir de mercredi. Le tirage au sort, effectué lundi, a donc livré tous ses secrets dans un tableau de 96 joueurs où les 32 têtes de série ne joueront pas de premier tour. Malgré tout, le tournoi s'annonce très relevé.

Alcaraz, grande première

A seulement 20 ans, Carlos Alcaraz n'a évidemment pas connu les voyages en Chine jusqu'à cette année. L'Espagnol, trop jeune en 2019 pour être sur le circuit, est donc la tête de série 1 en l'absence de Novak Djokovic. Dans son objectif de repasser numéro 1 mondial, il faudra forcément faire un gros parcours à Shanghai et il entrera en lice face au vainqueur du match entre le Français Barrère et le Portugais Borges. La première tête de série sur son parcours se nomme Daniel Evans et parmi les grands noms, Tsitsipas, Rublev, Fritz ou encore Dimitrov se trouvent dans sa partie de tableau.

Tennis : Djokovic battu par Alcaraz ? Une injustice pour Bartoli https://t.co/T591Ru8Ygo pic.twitter.com/5HvsVvC6B2 — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

Medvedev sur sa lancée ?

Impressionnant de régularité cette année sur toutes les surfaces mais en particulier sur dur, Daniil Medvedev sera en fait... le tenant du titre à Shanghai. En effet, avant la pandémie, il avait réussi à remporter le titre en 2019 contre Alexander Zverev en finale. Le Russe devra se méfier de Sebastian Korda pour son potentiel deuxième match puisque l'Américain l'avait battu sèchement à l'Open d'Australie cette année et il n'a pas été très verni. En effet, il pourrait retrouver l'Allemand ou Jannik Sinner en quarts de finale. A noter que d'autres joueurs en forme tels qu'Alex de Minaur, Hubert Hurkacz, Ben Shelton ou même Casper Ruud sont tombés dans sa partie de tableau.

Des exploits français ?

Alors qu'ils seront déjà 10 Français dans le tableau, les qualifications ont permis d'offrir à Térence Atmane et un autre ticket pour le grand tableau. Pour la plupart d'entre eux, il faudra compter sur un exploit pour aller loin mais on surveillera tout de même les deux têtes de série Ugo Humbert et Adrian Mannarino. Le premier, qui vient tout juste de battre Rublev, ouvrira soit face au Néerlandais Van de Zandschulp soit face à l'Australien O'Connell avant de potentielles retrouvailles avec Stéfanos Tsitsipas. Mannarino lui, ouvrira le bal contre Shevchenko ou un qualifié avant d'aller défier pourquoi pas Rublev. A noter qu'Arthur Fils, la jeune pépite, n'a pas été gâté puisqu'en cas de victoire au premier tour contre Kotov, il devra affronter Alejandro Davidovich Fokina, l'adversaire qui l'a battu deux fois au premier tour à Roland-Garros et à Wimbledon.