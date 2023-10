Tennis : Joli parcours pour Humbert, au top en 2024 ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Même si la France n'a pas encore retrouvé de tête d'affiche capable de tenir tête régulièrement aux tout meilleurs, Adrian Mannarino et Ugo Humbert réalisent encore des merveilles à leur échelle. Déjà gratifiés d'un statut de tête de série à l'US Open, une première pour deux représentants tricolores depuis un an et demi, ils continuent sur leur lancée et peuvent espérer connaître encore du succès en cette fin de saison. Récemment, c'est Ugo Humbert qui a frôlé l'exploit à Pékin.

Alors qu'Adrian Mannarino réalise la meilleure saison de sa carrière à 35 ans, Ugo Humbert se rapproche petit à petit de son meilleur classement (25ème). Le Français, 30ème à la Race, a enfin réussi à décrocher une victoire référence lors de son parcours à Pékin, l'un des tournois les plus relevés de l'année. Le gaucher a déjà fait très mal dans sa carrière mais il a aussi connu des bas et peut prétendre briser quelques plafonds de verre en 2024.

Un magnifique retour

Perdu dans les profondeurs du classement en 2022 après des mois de galère, Ugo Humbert a bien relevé la tête en 2023. Le Français a fait ses gammes sur le circuit Challenger d'abord en remportant deux tournois et il a fait quelques percées au niveau ATP. Mais il lui manquait une grosse victoire pour confirmer son retour au meilleur niveau. Voilà qui est fait puisqu'il a battu Andrey Rublev à Pékin ce week-end. « J’étais au‐delà du top 100 l’année dernière à la même époque. Je me sens beaucoup mieux et je me sens très bien ces dernières semaines. J’étais très concentré depuis le début de la deuxième manche. Le niveau était très élevé, ça jouait très vite surtout contre lui mais j’ai réussi à m’en sortir et j’en suis très fier » a-t-il confié après ce succès.

Tennis : Djokovic reçoit une invitation spéciale, il fait le show https://t.co/P8vHKcjYoo pic.twitter.com/erJlqojcHE — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

Un coupeur de têtes

Ugo Humbert n'a pas connu une année exceptionnelle en Grand Chelem puisqu'il a fini par deux premiers tours à Wimbledon et à l'US Open. Pourtant, il fait partie de ces joueurs plutôt à l'aise face aux meilleurs du circuit, en témoigne cette statistique étonnante. En effet, parmi les joueurs en activité à n'avoir jamais été dans le top 10, il est celui qui présente le meilleur bilan face au top 10 : 8 victoires pour 9 défaites. Et il est tombé avec les honneurs contre Daniil Medvedev dans la capitale chinoise en 3 sets.

Une année 2024 au sommet ?

Capable de se transcender avec ses grosses frappes de gaucher, Ugo Humbert semble avoir les armes pour encore progresser et passer un cap. Le Français aura encore besoin de grandes victoires références, en particulier en Grand Chelem où il n'a réussi qu'à atteindre la deuxième semaine une seule fois, à Wimbledon en 2019.